SMSGate. Un lanceur d'alerte mis hors jeu par l'UE (Blast)

Frédéric Baldan, le citoyen belge qui a porté plainte contre Ursula von der Leyen dans l'affaire du SMSGate fait-il l'objet de représailles de la part de la Commission européenne ? Son accréditation en tant que lobbyiste lui a en effet été retiré sous un prétexte apparemment sans fondement et d'une façon peu scrupuleuse du droit. Ce qui arrive à M Baldan en dit long sur des institutions européennes qui n’œuvrent plus que pour elles-mêmes, dans l'intérêt de ceux qui la dirigent. Que contiennent les SMS échangés entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et Albert Bourla, le PDG de Pfizer ? On ne le sait toujours pas malgré les nombreuses exhortations.



Voir la vidéo : https://video.blast-info.fr/w/23FGnLZXjfyU48aKdGx1XE