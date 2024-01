Des chercheurs de Yale mettent au point un vaccin à ARNm aéroporté contre la COVID-19 (Yale News)

Dans un article publié dans la revue biomédicale Science Translational Medicinal, des chercheurs de la Yale School of Engineering & Applied Science et de la School of Medicine ont mis au point une méthode utilisant des nanoparticules pour administrer un vaccin contre la COVID-19 à ARNm chez la souris. Comparé aux vaccins COVID-19 disponibles, le spray nasal ouvre la voie à une option de vaccination moins invasive...

---

- Un vaccin contre la COVID à ARNm (et potentiellement d'autres) avec des nanoparticules, sans injection.

Article originel : An mRNA COVID vaccine (and potentially more) with nanoparticles, no shot needed

Yale.edu, 16.08.23

Une équipe de chercheurs a mis au point un vaccin inhalable qui protège efficacement contre le virus COVID. Ce vaccin ouvre également la voie à l'administration par voie pulmonaire d'autres ARN messagers (ARNm) à des fins de thérapie génique et d'autres traitements....