L'Iran cible le quartier général du Mossad dans la région du Kurdistan en Irak

Le CGRI cible le quartier général du Mossad dans la région du Kurdistan en Irak

Article originel : IRGC target Mossad headquarters in the Kurdistan region of Iraq

Al Mayadeen, 16.01.24





Le Corps des Gardiens de la révolution islamique déclare qu’il cible des "quartiers généraux d’espionnage et des rassemblements terroristes" en Syrie et au Kurdistan irakien. Cette action est en réponse aux deux attaques terroristes qui ont eu lieu à Kerman plus tôt ce mois-ci.

Le Corps des gardes de la révolution islamique en Iran a annoncé qu’il visait "le siège des groupes terroristes dans la région avec des missiles balistiques." Selon la déclaration du CGRI, l’attaque est venue en réponse aux "crimes terroristes récemment commis par les ennemis de l’Iran."

Les Gardiens de la révolution ont précisé que sa cible comprenait "des rassemblements de terroristes liés aux opérations terroristes menées récemment en Iran."

Dans une déclaration ultérieure, les Gardiens de la révolution ont confirmé qu’ils avaient ciblé "l’un des principaux quartiers généraux du Mossad israélien dans la région du Kurdistan en Irak." Cette action a été déclarée comme une réponse à l’assassinat par l’entité d’occupation israélienne de dirigeants au sein de la Garde révolutionnaire et de l’Axe de la résistance.

Il a expliqué que le siège du Mossad ciblé est "le centre pour le développement des opérations d’espionnage et la planification des opérations terroristes dans la région, en particulier contre l’Iran."...

Lire la suite