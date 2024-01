L'Ukraine est de plus en plus sollicitée par les États-Unis pour céder des terres à la Russie (Newsweek)

L'Ukraine est de plus en plus sollicitée par les États-Unis pour céder des terres à la Russie

Article originel : Ukraine Faces Growing Calls From US to Cede Land to Russia

Newsweek, 3.01.24



Un sénateur républicain a déclaré que l'Ukraine pourrait céder des terres à la Russie dans "l'intérêt supérieur des Etats-Unis" afin de mettre fin à la guerre dans ce pays.



Le sénateur de l'Ohio J.D. Vance a déclaré qu'il était absurde de penser que l'armée ukrainienne allait forcer les troupes russes à revenir à la frontière franchie lors de l'invasion en février 2022. M. Vance a déclaré à l'émission "State of the Union" de CNN : "Qu'est-ce qui est dans l'intérêt des Etats-Unis ? "Ce qui est dans l'intérêt des Etats-Unis, c'est d'accepter que l'Ukraine doive céder des territoires aux Russes et que nous devions mettre un terme à cette guerre.



L'administration Biden a toujours soutenu les efforts de l'Ukraine pour repousser les envahisseurs russes de Vladimir Poutine, mais le président Joe Biden a eu du mal à faire passer sa dernière demande de financement au Congrès. Newsweek a contacté des représentants de Vance et de la Maison Blanche par courriel samedi...



Lire la suite