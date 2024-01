La guerre de Biden s'étend de Gaza au Yémen (The Intercept)

La guerre de Biden s'étend de Gaza au Yémen Article originel : Biden’s War Expands From Gaza to Yemen The Intercept, 25.01.24

Avec les frappes aériennes qu'il a ordonnées ce mois-ci en réponse à des attaques contre des navires de la mer Rouge, Joe Biden est devenu le quatrième président étatsunien consécutif à bombarder le Yémen. Les frappes visant le groupe militant Houthi ont pour but d'empêcher de nouvelles attaques contre des navires marchands en mer Rouge. Joe Biden a lui-même déclaré que les frappes menées jusqu'à présent étaient inefficaces, mais qu'elles se poursuivraient néanmoins.

Cette semaine, Shireen Al-Adeimi, professeur adjoint de langue et d'alphabétisation à l'université d'État du Michigan et chercheuse non résidente à l'Institut Quincy sur le Yémen, nous rejoint pour discuter de l'histoire de l'implication des États-Unis dans le pays depuis la guerre contre le terrorisme et de l'impact potentiel de cette nouvelle intervention sur la société yéménite. Avec les co-animateurs Jeremy Scahill et Murtaza Hussain, M. Al-Adeimi évoque le rôle des États-Unis dans la facilitation d'une guerre saoudienne et émiratie désastreuse au Yémen au cours de la dernière décennie, l'émergence des Houthis et les menaces politiques du conflit actuel, alors que les Yéménites tentent de négocier un accord de paix visant à mettre fin à un conflit dévastateur qui a tué des centaines de milliers de personnes dans le pays.

