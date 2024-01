La Suède va cesser son aide au Mali suite à son soutien envers la guerre de la Russie contre l’Ukraine (RBC)

La Suède va cesser son aide au Mali suite à son soutien de la guerre de la Russie contre l’Ukraine

Article originel : Sweden to cease aid to Mali over its support for Russia's war against Ukraine

RBC, 5.01.24

Le gouvernement suédois a décidé de cesser de fournir une assistance au Mali, la junte du pays soutenant la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Cette déclaration a été faite par le ministre suédois des Affaires étrangères, Johan Forsell, rapporte TV4.

Au cours des dix dernières années, la Suède a fourni au Mali une aide au développement de plus de 3,5 milliards de couronnes suédoises (338,9 millions de dollars)...

