L'Egypte et les pays européens s'opposent à la déportation des Gazaouis voulue par une partie du cabinet Netanyahu

Le président égyptien Sissi dit à la délégation étatsunienne que le déplacement de la population de Gaza vers le Nord-Sinaï n’aura pas lieu

Article originel : Egypt's president Sisi tells US delegation displacement from Gaza to North Sinai will not happen

The New Arab, 7.01.24



Les pays européens s’opposent à l’idée israélienne de la relocalisation forcée de la population de Gaza

Les pays non seulement critiquent la proposition, affirmant qu’une telle relocalisation violerait le droit international, mais soulignent également l’importance de Gaza dans la solution à deux États

Article originel : European countries oppose Israeli idea of Gaza population's forced relocation

Countries not only slam proposal, saying such relocation would violate international law, but also underline Gaza's importance in 2-state solution

AA, 6.01.24