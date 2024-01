Avenir incertain de la base aérienne 201 des États-Unis au Niger dans un contexte de turbulences politiques (BNN)

Avenir incertain de la base aérienne 201 des États-Unis au Niger dans un contexte de turbulences politiques

Article originel : Uncertain Future for U.S. Air Base 201 in Niger Amid Political Turbulence

BNN, 6.01.24



Dans l’ombre d’Agadez, à la périphérie du Niger, la base aérienne 201 des États-Unis est un symbole de l’engagement des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest. Un investissement de 110 millions de dollars, achevé il y a six ans, qui faisait le buzz avec les vols de drones, surveillant les activités djihadistes dans la région. Aujourd’hui, ses lignes de vol sont étrangement calmes. L’avenir de la base a été plongé dans l’incertitude à la suite d’un coup d’État militaire au Niger en juillet, qui a entraîné la suspension de la coopération entre les États-Unis, ses alliés européens et le Niger.



Un changement dans les alliances

Auparavant, le Niger était un important bénéficiaire de l’aide à la sécurité et au développement des États-Unis et de l’Europe, ce qui souligne son importance stratégique. Cependant, le coup d’État a forcé l’administration Biden à naviguer dans des eaux diplomatiques perfides, équilibrant la nécessité d’opérations antiterroristes avec la position de principe contre les prises de contrôle militaires. Le défi consiste à déterminer le cours futur des opérations à la base aérienne 201, une installation jugée critique dans une région en plein essor comme un centre névralgique pour les activités terroristes mondiales.





Les conséquences du coup d’État

Les répercussions du coup d’État ont été considérables et ont eu des répercussions non seulement sur le paysage politique du Niger, mais aussi sur les efforts antiterroristes des États-Unis. Les États-Unis, conformément à leur politique, ont été obligés de suspendre les opérations à la base aérienne 201, une décision qui a accru le sentiment d’incertitude. De plus, les États-Unis et l’Europe ont cessé de coopérer avec la junte nigérienne au pouvoir, exacerbant la situation précaire...

Lire la suite