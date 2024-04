Les Etats-Unis tentent de conclure un nouvel accord avec le Niger pour rester dans le pays (Afrique Media)

Dans un rapport de l’Associated Press, citant des responsables occidentaux, les Etats-Unis tenteraient de conclure un nouvel accord militaire avec le Niger qui leur permettrait de rester dans le pays. Cette information intervient après que le gouvernement nigérien a dénoncé l’accord militaire avec Washington et a appelé au départ des forces américaines du pays.



Selon les informations rapportées par les sources sous couvert d’anonymat, à l’AP, Washington travaillait activement sur les options d’un accord révisé visant à maintenir son emprise au Niger. Les autorités nigériennes avaient soutenu ne rien savoir des activités des forces américaines dans leur pays et que la collaboration est inexistante entre les forces nigériennes et américaines, ces derniers refusant de fournir au Niger, les renseignements sur les positions terrorises dans le pays.

C’est donc entre autres, ces différents éléments d’accusations qui ont poussé le Niger à rompre son accord militaire et à demander le départ des militaires américains.

Le Niger joue un rôle central dans les opérations militaires américaines dans la région africaine du Sahel et Washington, de son côté, s’inquiète de la propagation des violences jihadistes où des groupes locaux ont prêté allégeance à Al-Qaida et aux groupes État islamique.

Le Niger abrite une importante base aérienne américaine, dans la ville d’Agadez, à environ 920 kilomètres de la capitale Niamey, qui l’utilise pour des vols de surveillance avec et sans pilote et d’autres opérations. Les États-Unis ont également investi des centaines de millions de dollars dans la formation de l’armée nigérienne depuis le début de leurs opérations dans ce pays en 2013.

En mars, une délégation américaine s’est rendue au Niger pour tenir des discussions à des niveaux élevés afin d’examiner s’il était possible de parvenir à un accord respectant les préoccupations des deux parties, a déclaré un responsable du Département d’État. « Nous sommes en contact avec les autorités de transition et discutons des prochaines étapes. La (junte) a clairement indiqué qu’elle souhaitait un modèle différent pour la coopération militaire américaine avec le Niger à l’avenir. La nature de cette coopération est toujours en discussion », a déclaré le responsable.





L’accord révisé viserait à trouver une formule répondant aux intérêts et préoccupations respectifs, car le maintien d’une présence américaine dans le pays est essentiel pour garantir la sécurité des troupes, a déclaré l’un des responsables. L’enjeu ne se limite pas aux opérations antiterroristes, a déclaré le responsable. Sans la présence des troupes américaines, il deviendra plus difficile de protéger et d’évacuer le personnel militaire et diplomatique dans la région en cas d’escalade.

La décision de réviser l’accord a été vue par l’un des responsables dans une note interne destinée aux responsables du Département d’État. Il n’a pas précisé quels seraient les termes et on ne sait toujours pas si la junte y sera réceptive alors même qu’elle s’est déjà tournée vers d’autres partenaires. Plus tôt ce mois-ci, des entraîneurs militaires russes sont arrivés pour renforcer les défenses aériennes du pays et avec du matériel russe pour former les Nigériens à leur utilisation.