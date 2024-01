Les États-Unis vont-ils bloquer la CIJ sur Gaza ? Ils ont déjà fait échouer la Cour (The Intercept)

Les États-Unis vont-ils bloquer la CIJ sur Gaza ? Ils ont déjà fait échouer la Cour par le passé.

Article originel : Will the U.S. Block the ICJ on Gaza? It’s Thwarted the Court Before.

An adverse ICJ ruling on Nicaragua in 1984 shows how the U.S. subverts international law when it chooses.

Par Jon Schwarz

The Intercept, 30.01.24



Un arrêt défavorable de la CIJ sur le Nicaragua en 1984 montre comment les États-Unis subvertissent le droit international quand ils le souhaitent.