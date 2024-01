Les frappes de Biden au Yémen sont inconstitutionnelles, selon des membres bipartisans du Congrès (The Intercept)

Les frappes de Biden au Yémen sont inconstitutionnelles, selon des membres bipartisans du Congrès

Article originel : Biden’s Strikes in Yemen Are Unconstitutional, Bipartisan Members of Congress Say

Par Nausicaa Renner

The Intercept, 12.01.24

Les attaques contre les Houthis soutenus par l’Iran ont alimenté les craintes d’une implication étatsunienne dans une conflagration régionale.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené une série de frappes aériennes au Yémen jeudi soir déclenchant des alarmes à l’échelle mondiale sur la façon dont les attaques jouent sur le risque de conflit régional couvant - y compris un flux de questions du Congrès sur la question de savoir si Biden était légalement autorisé à mener les frappes.

Dans une déclaration, le président Joe Biden a déclaré : « Aujourd’hui, sous ma direction, les forces militaires étatsuniennes, de concert avec le Royaume-Uni et avec le soutien de l’Australie, du Bahreïn et du Canada, et les Pays-Bas ont mené avec succès des frappes contre un certain nombre de cibles au Yémen utilisées par les rebelles houthis pour mettre en danger la liberté de navigation dans l’un des cours d’eau les plus vitaux du monde. »

Les Houthis du Yémen ont réagi au bombardement israélien de la bande de Gaza en attaquant et en bloquant les navires commerciaux dans la mer Rouge à destination ou en provenance des ports israéliens. Les attaques ont conduit à la fermeture presque totale du port israélien d’Eilat ces dernières semaines...

