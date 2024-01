Netanyahou va-t-il devoir accepter la création d'un État palestinien ? - C Ce soir 23 janvier 2024 (Vidéo)

Netanyahou va-t-il devoir accepter la création d'un État palestinien ? - C Ce soir 23 janvier 2024 Pour voir la suite du débat 👉 https://bit.ly/Israelobligedeceder Pour voir d'autres émissions 👉 https://bit.ly/CCeSoir _________________________________________________________________ Une question : la création d'un État palestinien est-elle la issue possible à la guerre entre Israël et le Hamas ? Ces derniers jours, les alliés de l'État hébreu ont haussé le ton contre Benjamin Netanyahou, qui rejette catégoriquement la solution à 2 États.