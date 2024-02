Des personnes "meurent de faim" au Soudan, selon l'agence alimentaire des Nations unies

Article originel : People ‘dying of starvation’ in Sudan, UN food agency says

Al Jazeera, 3.02.24

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a appelé les belligérants soudanais à fournir des garanties de sécurité immédiates pour l'acheminement de l'aide...

