'Inquiétant' : Le ministère de la Justice inculpe un journaliste pour avoir divulgué des extraits de vidéos de Tucker Carlson (Common Dreams)

'Inquiétant' : Le ministère de la Justice inculpe un journaliste pour avoir divulgué des extraits de vidéos de Tucker Carlson

Article originel : 'Disturbing': Biden DOJ Indicts Journalist for Leaking Tucker Carlson Clips

Par Jake Johnson

Common Dreams, 23.02.24

"En inculpant Burke, le ministère de la Justice des États-Unis envoie un signal clair aux médias : les procureurs n'hésiteront pas à aider une entreprise puissante ou influente à supprimer le journalisme d'investigation.



Un journaliste de Floride qui avait accédé à des séquences vidéo non diffusées d'une interview du rappeur Ye par l'ancien animateur de Fox News Tucker Carlson et les avait rendues publiques a été arrêté jeudi et a fait l'objet de plus d'une douzaine d'inculpations fédérales découlant en partie de cette divulgation, ce qui a immédiatement suscité l'inquiétude des défenseurs de la liberté de la presse.

Timothy Burke, consultant en médias basé à Tampa et ancien collaborateur du Daily Beast, a obtenu et diffusé des extraits de l'interview de Ye, datant de 2022, au cours de laquelle le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West a fait des remarques antisémites qui ont été supprimées de la version finale, ainsi que des images des coulisses de Carlson, qui a quitté Fox l'année dernière.

L'acte d'accusation de 26 pages contre Burke l'accuse d'avoir "utilisé des identifiants compromis pour obtenir un accès non autorisé à des ordinateurs protégés" et d'avoir "parcouru ces ordinateurs protégés à la recherche d'éléments et d'informations électroniques", entre autres délits présumés...