L'Ukraine ne peut plus gagner (The Hill)

L'Ukraine ne peut plus gagner Article originel : Ukraine can no longer win Par Joe Buccino The Hill, 22.02.24

Alors que le deuxième anniversaire de l'invasion russe approche et que le dernier programme d'aide à l'Ukraine est bloqué au Congrès, nous devons être lucides quant à l'avenir.

L'Ukraine n'a aucune chance de gagner cette guerre. Le soutien étatsunien ne changera rien à cette réalité.

Il y a deux ans, les forces armées ukrainiennes ont immédiatement défié les attentes. Quelques jours avant l'incursion massive d'armes combinées de la Russie, le président de l'état-major interarmées, Mark Milley, s'est fait le porte-parole de l'armée étatsunienne lorsqu'il a prédit au Congrès que Kiev tomberait dans les 72 heures.

De nombreux analystes militaires ont également prédit que les forces armées russes mettraient rapidement en déroute les Ukrainiens surpassés. Les dirigeants étatsuniens ont encouragé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à quitter le pays, de peur que les troupes russes ne l'assassinent.

Ces prévisions de succès immédiat pour la Russie ont mal interprété les progrès réalisés par l'Ukraine en termes de capacités et de préparation depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Elles ont également surestimé l'état de préparation, la supériorité aérienne et la cohésion du commandement des forces russes.

Il y a un an, tous les signes étaient encourageants. Les forces ukrainiennes ont été exsangues, mais elles ont conservé leur territoire à l'est, contrairement à ce que l'on attendait. Des contre-offensives réussies ont permis à l'Ukraine de regagner des territoires dans le sud. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré avec provocation que l'année à venir serait celle de "notre invincibilité". L'aide étatsunienne au pays a offert une rançon royale en artillerie et en armes antichars dans le cadre de l'initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine, et le flux semblait incessant.

Inspiré par l'étonnante réussite de l'Ukraine face à une armée beaucoup plus importante et plus avancée, l'Occident s'est galvanisé pour soutenir Zelensky et ses troupes. Malheureusement, tous ces indicateurs ont conduit à des attentes irréalistes.

Aujourd'hui, la situation est sombre. Les combats se sont ralentis et sont devenus cruels, ce qui joue en faveur de la Russie. L'Ukraine manque de troupes et de munitions, tandis que la Russie les maintient en abondance. La contre-offensive ukrainienne du printemps 2023, prévue de longue date et à haut risque, a échoué, l'Ukraine ne parvenant pas à reprendre les territoires saisis par la Russie. Le soutien à Zelensky en Ukraine et à l'Ouest a fini par s'effriter. L'aide étatsunienne est bloquée au Congrès et les États-Unis semblent fatigués de financer la guerre.

Au cours des deux dernières années, après avoir prédit une victoire immédiate de la Russie, les analystes et les décideurs politiques sont allés dans l'autre sens avec une nouvelle série d'erreurs d'appréciation : l'armée russe est un tigre de papier, les généraux se retourneront contre Poutine, l'Ukraine saignera la Russie dans le Donbass.

La réalité, deux ans plus tard, est qu'il n'y a pas de chemin vers la victoire pour l'Ukraine, du moins pas dans le sens où il s'agirait de repousser les troupes russes vers les lignes de contrôle de 2021. Après l'abandon d'Avdiivka par les troupes ukrainiennes à l'issue de combats parmi les plus violents de la guerre - la perte ou le gain le plus important des deux côtés en neuf mois - presque tous les avantages reviennent à la Russie.

La prise d'Avdiivka ne change pas matériellement la guerre, mais elle en modifie la dynamique. Moscou peut lancer des masses en termes de corps, de chars, d'artillerie et de drones sur des forces ukrainiennes épuisées jusqu'à ce qu'elles craquent. L'Ukraine est épuisée, en infériorité numérique et peine à recruter de nouvelles troupes. Le mieux que l'Ukraine puisse faire aujourd'hui est de lutter contre la Russie jusqu'à un règlement négocié qui lui permette de conserver sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa sécurité contre une nouvelle invasion russe. Même ces dispositions peuvent aujourd'hui sembler irréalistes...



