J118. Rapport sur la guerre en Palestine. Découverte d'un charnier de Palestiniens ligotés et tués "à la manière d'une exécution" (Vidéo)

Jour 118 de l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" : découverte d'un charnier de Palestiniens ligotés et tués "à la manière d'une exécution"

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 118: Mass grave found of Palestinians tied up, killed ‘execution-style’

Mondoweiss, 1.02.24

.



Une fosse commune a été découverte dans le nord de la bande de Gaza après le retrait des forces israéliennes. Les corps déjà en décomposition ont été ligotés, les yeux bandés et jetés dans la nature après avoir été, semble-t-il, exécutés à la manière d'une exécution.



Nombre de Victimes

Plus de 27 019 tués* et au moins 66 139 blessés dans la bande de Gaza.

Plus de 387 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Israël révise son estimation du nombre de morts du 7 octobre de 1 400 à 1 147.

558 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre et au moins 3 221 blessés**.



*Ce chiffre a été confirmé par le ministère de la santé de Gaza le 1er février. Certains groupes de défense des droits de l'homme estiment le nombre de morts à plus de 33 000 si l'on tient compte des personnes présumées mortes.

** Ce chiffre est publié par l'armée israélienne.





Faits marquants

Plus de 70 villes étatsuniennes adoptent des résolutions symboliques appelant à un cessez-le-feu à Gaza.

Les autorités palestiniennes accusent les forces israéliennes de procéder à des exécutions à Gaza après la découverte de corps aux yeux bandés et aux mains liées dans une fosse commune au nord de la bande de Gaza.

ONU : le taux de chômage à Gaza a atteint près de 80 % en décembre.

Médecins sans frontières : Les forces israéliennes ont rejeté "presque systématiquement" les livraisons d'aide au nord de la bande de Gaza, les installations médicales faisant l'objet d'attaques constantes de la part des forces israéliennes.

Chef de l'UNRWA à Gaza : Le personnel de l'UNRWA et des milliers de personnes déplacées à Gaza ont été contraints de quitter Khan Younis en raison de l'agression israélienne.

Human Rights Watch : Le gel du financement de l'UNRWA pourrait accélérer la famine à Gaza.

UNOCHA : 184 000 personnes réfugiées à la périphérie ouest de Khan Younis.

UNRWA : Les installations pour les familles déplacées à Gaza ont été attaquées au moins 270 fois depuis le 7 octobre.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, est attendu au Caire où le groupe palestinien examine une proposition de trêve de six semaines.

Netenyahu : Israël a des "lignes rouges" dans les négociations en cours.

PCRS : Les forces israéliennes prennent d'assaut la place de l'hôpital Al-Amal et tirent massivement autour du complexe médical...

