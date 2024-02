J141. Rapport sur la guerre en Palestine. Israël attaque un abri civil à Deir el-Balah: +24 morts/ Israël bombarde Rafah : +7 civils tués/ Lula déononce un "génocide"/ L'Unrwa ne peut plus fournir de service dans le nord de Gaza/ Pourparlers sur un cessez-le-feu à Paris (Vidéo)

Jour 141 de l'opération "déluge d'Al-Aqsa" : Israël attaque un abri civil à Deir el-Balah alors que les pourparlers sur le cessez-le-feu se poursuivent à Paris

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 141: Israel attacks civilian shelter in Deir el-Balah as ceasefire talks continue in Paris

Mondoweiss, 24.022.4

Les forces israéliennes ont attaqué un bâtiment à Deir el-Balah où plus de 120 personnes étaient abritées, tuant au moins 24 personnes. Le personnel médical de l'hôpital Al Aqsa, situé à proximité, s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus de victimes et s'efforce de faire face à l'afflux de civils blessés.