Le département d'État déclare qu'il y a eu "nettoyage ethnique" au Soudan, mais ne dit pas la même chose à propos de la guerre d'Israël à Gaza (The Intercept)

Le département d'État déclare qu'il y a eu "nettoyage ethnique" au Soudan, mais ne dit pas la même chose à propos de la guerre d'Israël à Gaza

Article originel : State Department Declares “Ethnic Cleansing” in Sudan but Won’t Say the Same About Israel’s War in Gaza

Par Ryan Grim, Nick Turse

The Intercept, 4.02.24

Les États-Unis risquent de se rendre complices des atrocités commises par Israël, selon des experts.





À la fin de l'année dernière, 50 organisations humanitaires ont demandé au secrétaire d'État Antony Blinken de procéder à une détermination d'atrocité liée à un conflit qui attirait l'attention du monde entier.

Les groupes qui demandaient cette désignation faisaient pression sur l'administration Biden depuis des mois. Dans leur lettre de novembre, ils ont mis l'accent sur les atrocités commises par les Forces de soutien rapide, l'une des factions en guerre pour le contrôle du Soudan. Six jours plus tard, M. Blinken a répondu en déclarant que les Forces de soutien rapide (FSR) et les forces armées soudanaises étaient coupables. "Sur la base de l'analyse minutieuse de la loi et des faits disponibles effectuée par le département d'État, j'ai déterminé que des membres des Forces armées soudanaises et des Forces de sécurité soudanaises ont commis des crimes de guerre au Soudan", a déclaré M. Blinken dans un communiqué publié le 6 décembre.

Dans le cas des FSR, M. Blinken est allé plus loin : "J'ai également déterminé que les membres de la FSR et des milices alliées ont commis des crimes contre l'humanité et des actes de nettoyage ethnique".



Pour les défenseurs des droits de l'homme qui avaient fait pression pour obtenir cette désignation, il s'agit d'une douce victoire. Une telle décision peut avoir d'importantes implications en matière de politique étrangère, en créant une désignation légale pour les crimes internationaux, généralement accompagnée de limites à l'assistance en matière d'armement et de sécurité, de sanctions économiques et d'autres pénalités. Pourtant, quelque chose semblait clocher. À un peu plus de 1 100 kilomètres de la capitale du Soudan, Khartoum, des crimes de guerre bien documentés étaient perpétrés en toute impunité. Mais le département d'État n'a pas voulu prendre une décision similaire en ce qui concerne la guerre d'Israël contre Gaza.

"Les responsables étatsuniens condamnent régulièrement - et souvent à juste titre - les actions d'autres parties belligérantes dans d'autres pays comme l'Ukraine, l'Éthiopie et le Soudan", a déclaré Sarah Yager, directrice de Human Rights Watch à Washington, à The Intercept. "Mais dans le cas de Gaza, les responsables étatsuniens évitent de porter un jugement sur la conduite d'Israël.