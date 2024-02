Sénégal : "Le coup d'Etat" de Macky Sall et "l'impérialisme électoral" (Vidéo)

Pourquoi et comment le Sénégal en est arrivé à ce niveau de tension politique ? Peut-on vraiment parler de coup d’État institutionnel ? A quoi joue Macky Sall ? Quelle sera la partition de la France, ancienne puissance coloniale ?

Alors que l’affrontement géopolitique bat son plein, entre d’un côté pays de la CEDEAO attachés au statu quo néocolonial et présentés comme démocratique, et de l’autre côté pays d’un front sahélien et militaire qui s’allie avec la Russie… comment les pays occidentaux vont-ils pouvoir maintenir leur narratif du choc entre des pays “normaux” dirigés par des civils, et des États voyous dirigés par des militaires ?

Pour en parler, Théophile Kouamouo reçoit par le biais de la visioconférence la journaliste indépendante Fanny Pigeaud et l’économiste Ndongo Samba Sylla. Ensemble, ils ont publié en 2018 “L’Arme invisible de la Françafrique. Une histoire du franc CFA”. Et ils viennent de publier toujours ensemble “De la démocratie en Françafrique… une histoire de l’impérialisme électoral”.