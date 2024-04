Macky Sall part pour le Maroc. Macron s'inquiète du nouveau président sénégalais Diomaye Faye

L’installation de Macky Sall à Marrakech

Mondafrique, 05.04.24

Une courte vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre le départ pour le Maroc de Macky Sall, le 2 avril, le jour même de l’investiture de son rival Bassirou Diomaye Faye. Le Maroc accueille officiellement l’ancien Président du Sénégal qui n’a pas souhaité rester un jour de plus dans son pays après son départ du pouvoir. Il habite avec sa famille dans une grande villa dont il est propriétaire à Marrakech. Le roi Mohamed VI, invité à l’investiture du nouveau Président, s’y est fait représenter par le Premier ministre, Aziz Akhannouch, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Depuis janvier 2024, Macky Sall exerce la fonction d’envoyé spécial pour le Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète, issu du Sommet de Paris pour un nouveau Pacte financier mondial...



---

Diomaye Faye, le président sénégalais qui inquiète Emmanuel Macron

Mondafrique, 05.04.24



Après avoir perdu pied dans une grande partie du Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger), la France va devoir manœuvrer pour préserver sa présence et ses intérêts au Sénégal désormais dirigé par Diomaye Faye, président qui assume sa posture souverainiste et son « panafricaniste de gauche »...

