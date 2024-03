Biden annoncera les directives à l’armée étatsunienne pour établir un port à Gaza (Al Mayadeen)

Biden annoncera les directives à l’armée étatsunienne pour établir un port à Gaza Article originel : Biden to announce directions to US military to establish port in Gaza Al Mayadeen, 08.03.24

Le président étatsunien Joe Biden informera le Congrès jeudi qu’il a demandé à l’armée étatsunienne d’établir un port à Gaza pour apporter plus de fournitures humanitaires dans la bande assiégée par la mer, selon de hauts responsables étatsuniens.

L’annonce n’inclurait pas de troupes étatsuniennes sur le terrain en Palestine, car les forces militaires resteront au large des côtes.

Un haut responsable de l’administration a déclaré aux journalistes que Biden prévoit de faire cette annonce lors de son discours sur l’état de l’Union.

"Ce port, dont la principale caractéristique est une jetée temporaire, fournira la capacité de centaines de camions supplémentaires d’assistance chaque jour", a déclaré à l’AFP un responsable, qui souhaitait rester anonyme.



Selon des sources étatsuniennes, la "capacité significative prendra un certain nombre de semaines pour planifier et exécuter" et inclurait un corridor maritime transportant l’assistance par mer de Chypre.

Un deuxième responsable a déclaré qu’il était "prévu d’être une opération qui ne nécessitera pas de troupes sur le terrain", ajoutant que l’armée étatsunienne possède des "capacités uniques" qui lui permettent d’opérer au large des côtes.

Ces "capacités uniques" ne sont certainement pas suffisantes pour influencer le régime meurtrier israélien dans un cessez-le-feu ni pour priver l’occupation israélienne de l’aide militaire alors qu’elle continue de bombarder Gaza en morceaux.

Au lieu de cela, Biden fournit une aide minimale aux Gazaouis sous prétexte de tenir tête au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et à son cabinet de guerre de droite.

Le responsable a également révélé que l’administration israélienne avait été informée, et que les États-Unis collaboreraient avec eux sur les "exigences de sécurité" tout en collaborant également avec les "partenaires et alliés", y compris l’ONU et les groupes d’assistance sur le terrain.