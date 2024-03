Israël tue plus de 60 Gazaouis dans son dernier massacre lors de la distribution de secours alimentaires (WSWS)

Les troupes israéliennes ont perpétré un nouveau massacre de Gazaouis qui attendaient de recevoir de l'aide alimentaire jeudi, tuant 60 personnes et en blessant 160, a rapporté l'Observatoire Euro-Med.

La fusillade a eu lieu dans le rond-point du Koweït, à la périphérie de la ville de Gaza. Les personnes qui cherchaient de l'aide ont été prises pour cible par des tirs de chars, d'hélicoptères et de drones.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montraient des dizaines de corps gisant les uns à côté des autres, couverts de sang.

Le massacre semble être le plus important depuis le 29 février, lorsque les forces israéliennes ont tué 112 personnes et en ont blessé 700 autres lorsqu'elles ont ouvert le feu sur des personnes qui attendaient pour recevoir de l'aide au même endroit.

Commentant le dernier meurtre, l'Observatoire Euro-Med a écrit : « Dans les conditions de famine créées par le gouvernement israélien, l'armée israélienne continue de commettre délibérément des massacres dans l'enclave assiégée. Les civils pris pour cible par Israël alors qu'ils tentent d'obtenir de l'aide humanitaire ont persisté pour le cinquième jour consécutif jusqu’ici, le nombre total de victimes des « massacres de la farine » atteignant plus de 500 morts.

Les survivants du massacre ont décrit comment ils tentaient de rassembler de la nourriture pour leurs familles affamées lorsque les forces israéliennes ont brusquement ouvert le feu. L'un des survivants, Ibrahim Al-Najjar, a déclaré, selon Euro-Med Monitor, qu’« il essayait d'obtenir un sac de farine pour ses enfants au rond-point du Koweït, mais que lui et d'autres ont été soumis à des tirs à balles réelles et à des obus d'artillerie alors qu'ils s'étaient rassemblés dans une zone précédemment désignée comme sûre par l'armée israélienne ».

Dans un communiqué, le ministère de la Santé de Gaza a qualifié l'attaque de « nouveau massacre prémédité ».

L'acte de meurtre de masse de jeudi a eu lieu juste un jour après que les troupes israéliennes ont tué six Palestiniens qui attendaient de l'aide au même endroit.

Mercredi également, les forces israéliennes ont mené une frappe contre un centre de distribution de nourriture des Nations Unies à Rafah, en tuant six personnes et en blessant 22 autres.

Le Commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré que la frappe visait « l'un des très rares centres de distribution de l'UNRWA dans la bande de Gaza... Alors que les réserves de nourriture s'épuisent, la faim est généralisée et, dans certaines régions, se transforme en famine ».

Depuis le début de l'invasion de Gaza par Israël, l'UNRWA a enregistré un « nombre sans précédent de violations contre son personnel et ses installations qui surpassent tout autre conflit dans le monde », selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), avec « au moins 165 membres de l'équipe de l'UNRWA tués, plus de 150 installations de l'UNRWA frappées et plus de 400 personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) tuées alors qu'elles cherchaient refuge dans les installations de l'UNRWA ».

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré jeudi qu'au moins 31 341 Palestiniens avaient été tués dans l'enclave depuis le 7 octobre et que 73 134 autres avaient été blessés. Si l'on ajoute le nombre de personnes portées disparues, le nombre de morts s'élève à plus de 40 000, selon l'Observatoire Euro-Med.

Les 13 et 14 mars, 69 Palestiniens ont été tués à Gaza à cause des opérations militaires israéliennes, a indiqué le ministère de la Santé.

La quasi-totalité de la population de Gaza souffre de la faim. Au moins 23 enfants seraient morts de malnutrition et de déshydratation dans le nord de Gaza au cours du mois dernier, et les produits alimentaires les plus élémentaires sont soit inaccessibles, soit à des prix inabordables. Le New York Times a rapporté que le riz se vendait onze dollars la livre, soit plus de dix fois le prix normal.

Dans un rapport publié jeudi, Juzoor For Health & Social Development a averti que le système de santé à Gaza est à un point de rupture. « L'incapacité de poursuivre la dialyse rénale, le manque d'insuline et d'autres médicaments cardiaques vitaux, les pénuries de carburant, la pénurie d'eau potable et le manque d'électricité signifient que des milliers de personnes souffrant de maladies cardiovasculaires (MCV), d'asthme, de maladies rénales ou de diabète sont incapables de faire traiter ou de contrôler leurs maladies, ce qui entraînera une augmentation rapide des décès », a-t-il averti.

Le gouvernement israélien continue de rejeter tout règlement négocié de la guerre. Mercredi, les négociateurs du Hamas ont soumis un plan de cessez-le-feu au gouvernement israélien, que le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié d'«irréaliste ».

Le gouvernement israélien a clairement indiqué qu'il avait l'intention de lancer une offensive sur Rafah, la ville la plus méridionale de Gaza où plus d'un million de réfugiés ont trouvé refuge.

Dans les coulisses, les États-Unis sont en négociations actives pour soutenir publiquement une action militaire à Rafah, a rapporté Politico.

Dans un article intitulé « Les États-Unis ont dit en privé à Israël le type de campagne de Rafah qu'ils pourraient soutenir », Politico a écrit que « l'administration Biden soutiendrait Israël dans la poursuite de cibles de grande valeur du Hamas à l'intérieur et en dessous de Rafah – pourvu qu'Israël évite une invasion à grande échelle qui pourrait fracturer l'alliance ».



Une telle opération impliquerait un bombardement aérien massif à l'aide de bombes anti-bunker et entraînerait un énorme nombre de victimes civiles.

Dans une interview au cours du week-end, le président américain Joe Biden a critiqué les plans du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'envahir Rafah, déclarant : « Vous ne pouvez pas avoir 30 000 morts palestiniens de plus. »

Mais la Maison Blanche s'est empressée de déclarer que les propos de Biden n'impliquaient aucun changement de politique. « Le président n'a fait aucune déclaration, déclaration ou annonce », selon le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan lors d'une conférence de presse jeudi.

La Maison Blanche s'est empressée de réaffirmer que les États-Unis n'avaient pas de « lignes rouges » pour Israël. « Je ne pense pas qu'il soit productif d'attribuer une terminologie de 'ligne rouge' à ce qui est un ensemble très complexe de politiques », a déclaré Olivia Dalton, attachée de presse adjointe principale, lors d'un briefing à bord d'Air Force One lundi.