J163. Rapport de guerre. Un haut responsable de l’UE affirme qu’Israël n’a pas réussi à prouver ses accusations contre l’UNRWA/ Les USA sanctionnent des colons israéliens/ Partenariat Egypte-UE/ Des sites militaires israéliens sous le feu du Hezbollah (Vidéo)

Jour 163. "Opération déluge d'Al-Aqsa Flood" : Un haut responsable de l’UE affirme qu’Israël n’a pas réussi à prouver ses accusations contre l’UNRWA

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 163: Top EU official says Israel failed to prove its accusations against UNRWA

Mondoweiss.net, 17.03.24



Netanyahu a promis d’envahir Rafah malgré la ligne rouge internationale. Pendant ce temps, les États-Unis ont sanctionné deux avant-postes illégaux de colons en Cisjordanie pour la première fois.