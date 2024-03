J164. Rapport de guerre. Borrell : Gaza est désormais un "cimetière à ciel ouvert"/ L’armée israélienne attaque à nouveau l'hôpital al-Shifa/ Unrwa: Lazzarini empêché d'entrée à Gaza par les autorités israéliennes/ Unrwa: 19 camions de secours arrivent à Jabalia sans être bloqués/ Biden choqué par la chute des sondages du Michigan et de Géorgie suite à sa politique à Gaza (Vidéo)

« Opération Al-Aqsa Flood » Jour 164 : L’armée israélienne attaque à nouveau al-Shifa, l’aide arrive à Jabalia pour la première fois depuis des mois

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 164: Israeli army storms al-Shifa again, aid reaches Jabalia for first time in months

Mondoweiss.net, 18.03.24





Plus d’un million de personnes à Gaza sont confrontées à une famine "imminente" alors que les camions d’aide de l’UNRWA arrivent dans le nord de Gaza pour la première fois depuis des mois. Pendant ce temps, le chef d’état-major de l’armée israélienne déclare qu'il y a "un long chemin à parcourir" jusqu’à ce que les objectifs militaires d’Israël soient atteints.