La diplomatie française soutient les autorités en place dans la crise sénégalaise (Mondafrique)

Alors que la Cédéao et les Etats-Unis ont vivement critiqué le vote du Parlement pour prolonger le mandat de Macky Sall et reporter l’élection de février à décembre, la France a réagi a minima par la voix du Quai d’Orsay, même si le Premier ministre et candidat du pouvoir, Amadou Ba, est discrètement appuyée par l’Élysée et le Quai d’Orsay. Un choix de non‑ingérence qui attise le sentiment anti-français...

