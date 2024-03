LCI cherche les images qui "contredisent l'idée d'une famine" à Gaza (Arrêt sur images)

Une chronique de l'émission "24H Pujadas", sur LCI, a remis en cause l'idée que Gaza est proche de l'état de famine. Les agences de presse et les organisations internationales, Nations unies en tête, alertent pourtant sur le risque de famine depuis décembre. Sur quels fondements LCI met-elle en cause leurs conclusions ? Deux vidéos d'enfants décharnés ou des images de marchés remplis, dont le contexte n'est pas entièrement présenté. La chaîne se défend en expliquant que le "débat" en plateau, qui a suivi la chronique, évoque certaines "données" sur la situation...

Lire la suite