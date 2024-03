La démographie ukrainienne dicte à nouveau de mettre fin au combat (MoA)

La démographie ukrainienne dicte à nouveau de mettre fin au combat

Article originel : Ukraine's Demographics Again Dictate To End The Fight

Moon of Alabama, 19.03.24



Les néoconservateurs ont probablement lancé leur dernière tentative pour sauver leur projet en Ukraine.

Edward N Luttwak @ELuttwak - 13:42 UTC 16 mars 2024

En Ukraine, l’âge de la conscription est de 27 ans. C’est à ce moment-là que les gens ont commencé à travailler et à avoir des enfants. Naturellement, peu de gens se présentent. Maintenant, ils discutent de l’abaissement de l’âge à 25 ans, ce qui est encore absurde. 18 ans est le bon âge, avec des corps de plus en plus forts. L’armée ukrainienne est beaucoup trop petite.



À la suite des recommandations de Luttwak, un membre néo-conservateur du Sénat a sauté sur l’occasion :

Le sénateur Lindsey Graham (R-S.C.) a appelé lundi les législateurs ukrainiens à adopter rapidement un projet de loi de mobilisation qui rendrait plus de citoyens admissibles à être enrôlés dans l’armée, et il a vivement remis en question l’exemption des hommes de moins de 27 ans du combat.

Graham a appelé à une action législative rapide - même si les législateurs étatsuniens restent incapables d’atteindre leur propre consensus sur l’aide à l’Ukraine - lors de sa visite à Kiev, son premier voyage dans la capitale ukrainienne depuis qu’il s’est brusquement opposé à un programme d’aide de 60 milliards de dollars pour le pays le mois dernier.

...

L’Ukraine manque déjà de soldats et de munitions, et la Russie avance sur le champ de bataille, après avoir récemment saisi la ville orientale d’Avdiivka après une retraite ukrainienne. La nouvelle loi ukrainienne sur la mobilisation, qui fait l’objet de débats depuis des mois, alors que le pays fait face à une grave pénurie de troupes prêtes au combat, propose d’abaisser l’âge de recrutement du pays à 25 ans. Bien que les citoyens puissent s’enrôler volontairement dans l’armée à partir de 18 ans et que les hommes âgés de 18 à 60 ans soient interdits de quitter le pays en vertu de la loi martiale, le projet a jusqu’à présent protégé les jeunes hommes — dont beaucoup sont des étudiants — contre la mobilisation forcée.

« J’espère que les personnes admissibles à servir dans l’armée ukrainienne s’y joindront. Je ne peux pas croire que c’est à 27 ans », a-t-il déclaré aux journalistes lundi. « Vous vous battez pour votre vie, alors vous devriez servir — pas à 25 ou 27 ans. »

« Nous avons besoin de plus de gens dans la file », a-t-il dit.



Hmm - qui est ce "nous" s’il vous plaît? Est-ce une majestatis plurielle ou un aveu que toute la guerre ne concerne pas l’Ukraine mais les objectifs égoïstes d’une clique lunatique à Washington DC ?

Ni Luttwak ni Graham ne semblent connaître la démographie ukrainienne. J’ai signalé il y a six mois qu’il n’y a pratiquement plus de 18 à 25 ans en Ukraine. Si cette cohorte est encore diminuée par la mort insensée, l’avenir de l’Ukraine sera encore plus sombre qu’il ne l’est actuellement. Même les noix britanniques qui ont proposé plus tôt de recruter des Ukrainiens de 18 ans ont appris à se taire à ce sujet.

Le graphique ci-dessous, tiré de Démographie de l’Ukraine de Wikipédia, suppose que l’Ukraine a une population d’environ 40 millions d’habitants :