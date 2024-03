Le célèbre économiste Michael Hudson explique comment l’Europe a été le plus grand perdant dans la guerre dangereuse de l’OTAN en Ukraine, alors que les États-Unis obligent les États de l’UE à sacrifier leurs économies sans fin. Cette vidéo décompose les liens entre la géopolitique et l’économique, et pourquoi elle est fatale pour l’Europe.

Michael Hudson : L’Europe DÉTRUIT son économie pour l’OTAN et la Russie est la grande gagnante Le célèbre économiste Michael Hudson explique comment l’Europe a été le plus grand perdant dans la guerre dangereuse de l’OTAN en Ukraine, alors que les États-Unis obligent les États de l’UE à sacrifier leurs économies sans fin. Cette vidéo décompose les liens entre la géopolitique et l’économique, et pourquoi elle est fatale pour l’Europe.