Le Fonds communal juif de milliards de dollars interdit les dons à un groupe juif progressiste en raison de sa position sur Israël (The Intercept)

Le Fonds communal juif de milliards de dollars interdit les dons à un groupe juif progressiste Article originel : Billion-Dollar Jewish Communal Fund Bars Donations to Progressive Jewish Group Par Ryan Grim The Intercept, 16.03.24

La Voix juive pour la paix organise un rassemblement pour demander un cessez-le-feu à Gaza et une aide humanitaire le 27 octobre 2023, à la gare centrale de New York. Photo : Michael Nigro/Sipa via AP Images

Le Fonds communal juif est l’un des plus grands fonds conseillés par les donateurs du pays : un type d’organisme de bienfaisance qui recueille souvent des dons importants, puis laisse le donateur diriger les fonds vers les organisations à but non lucratif. Maintenant, le Fonds communal juif a interdit à ses membres de diriger leurs propres contributions à l’organisation juive Voice for Peace, selon une interview avec un membre du Fonds communal juif, soutenue par une correspondance examinée par The Intercept.

En décembre, Jordan Bollag, qui utilise le Fonds communal juif pour organiser ses contributions, a commencé à faire des distributions à partir de ses comptes. Comme cela a toujours été le cas, ils sont tous passés par là, à l’exception de la contribution à JVP, un groupe juif étatsunien progressiste qui critique les violations israéliennes des droits de l’homme contre les Palestiniens.

Bollag a supposé qu’il devait y avoir une erreur - l’argent est effectivement le sien, après tout. Il a contacté l’organisation et a finalement reçu un appel en janvier de Rachel Schnoll, la PDG du Fonds communal juif.

Schnoll a expliqué à Bollag que, à la suite de l’attaque du 7 octobre contre Israël et de la guerre qui a suivi sur la bande de Gaza, il y avait eu un changement de politique et les donateurs n’étaient plus autorisés à soutenir JVP. (« Je ne vais pas commenter notre octroi de subvention, merci », a déclaré Schnoll à The Intercept.)...



