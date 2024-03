« Le laboratoire africain de la Russie » : comment Poutine a conquis le Burkina Faso après l’adieu français (Al Jazeera)

« Le laboratoire africain de la Russie » : comment Poutine a conquis le Burkina Faso après l’adieu français Article originel : ‘Russia’s African lab’: How Putin won over Burkina Faso after French adieu Al Jazeera, 16.03.24

Des partisans du chef du gouvernement militaire du Burkina Faso, Ibrahim Traore, tiennent les drapeaux nationaux du Burkina Faso et de la Russie lors d’une manifestation à Ouagadougou le 6 octobre 2022. Traore a été nommé président du Burkina Faso un jour plus tôt après le deuxième coup d’État en moins de neuf mois [Issouf Sanogo/AFP]

« Quelque chose a changé, et c’est accrocheur. Vous pouvez le sentir immédiatement, en marchant dans les rues et les ronds-points », a déclaré un résident qui a demandé à rester anonyme par peur des répercussions du gouvernement, contrôlé par l’armée depuis un coup d’État en janvier 2022. À la suite de ce coup d’État, qui a renversé le président élu, Roch Marc Christian Kabore, des drapeaux russes ont commencé à apparaître lors des manifestations anti-françaises.

Dans les années 1980, l’Union soviétique (URSS) avait une forte présence en Afrique à travers la représentation diplomatique et les centres culturels, y compris au Burkina Faso. Trois décennies après que la Russie a quitté de grandes parties de l’Afrique au milieu de l’éclatement de l’Union soviétique, cependant, des signes de son retour sont visibles au Burkina Faso, où les murs de la capitale sont ornés de graffitis pro-russes et les drapeaux russes flottent dans les rues.

Un tournoi de football, un festival de graffitis, une exposition de photos, des projections de films, une conférence publique et une émission de radio quotidienne intitulée « Russian Time », au cours de laquelle les animateurs s’expriment dans un mélange de français et de russe, sont quelques-uns des événements qui ont lieu chaque jour à Ouagadougou, La frustration locale pour l’ancien colonisateur français a été exploitée par la Russie pour assurer son influence dans le pays.

Des organisations telles que l’Initiative africaine, qui se décrit comme « une association de Burkinabè et de Russes dont le but est de renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle, la paix et l’harmonie entre les peuples du Burkina Faso et de la Russie » – et le centre culturel de la Russie, La Maison russe, travaillent à promouvoir l’image de la Russie dans le pays.

Cette offensive de charme a commencé au début de 2022 et a considérablement gagné du terrain depuis qu’un grand sommet Russie-Afrique a eu lieu à Saint-Pétersbourg à la fin de juillet 2023. Au cours de ce sommet, le président russe Vladimir Poutine a promis d’envoyer de l’aide au Burkina Faso et a dûment suivi le 26 janvier de cette année avec un don officiel de 25000 tonnes de blé dans le cadre de cette promesse.