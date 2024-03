Les groupes de vétérans anti-guerre font écho à la demande de cessez-le-feu d’Aaron Bushnell à Gaza (The Intercept)

La colère suscitée par le carnage civil à Gaza a galvanisé de près certains anciens combattants qui ont vécu des guerres désastreuses en Irak et en Afghanistan.

Les groupes de vétérans anti-guerre font écho à la demande de cessez-le-feu d’Aaron Bushnell à Gaza Article originel : Anti-War Veterans Groups Echo Aaron Bushnell’s Demand for a Ceasefire in Gaza Par Murtaza Hussain The Intercept, 21.03.24

Ann Wright, colonel de l’armée étatsunienne à la retraite, prend la parole lors d’une conférence de presse tenue par des vétérans et des militants de l’armée américaine à la retraite à Washington, D.C., le 6 mars 2024. Photo : Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images

Lorsque Aaron Bushnell, un militaire de 25 ans de l’U.S. Air Force, s’est enlevé la vie devant l’ambassade d’Israël à Washington en février, les lignes téléphoniques de l’organisation anti-guerre Veterans for Peace ont commencé à s’allumer. Des militaires actuels et récemment retraités appelaient pour dire qu’ils étaient troublés par l’acte d’auto-immolation de Bushnell. Beaucoup d’entre eux avaient nourri leur propre angoisse et leurs propres doutes quant au soutien étatsunien à la guerre à Gaza.

« Nous avons reçu de nombreux appels de militaires en service actif préoccupés et de vétérans récemment libérés qui nous ont parlé de leur dégoût personnel à l’égard de notre politique étrangère à la lumière des événements récents et de la façon dont ils les affectent psychologiquement. » a déclaré Mike Ferner, directeur de Veterans for Peace....



