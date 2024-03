Macron le belliqueux refuse de reculer sur la possibilité de troupes occidentales en Ukraine (Politico)

Le faucon Macron refuse de reculer sur la possibilité de troupes occidentales en Ukraine

Article originel : Hawkish Macron refuses to back down on possibility of Western troops in Ukraine

Par Victor Goury-Laffont

Politico, 14.03.24

Macron refuse de reculer sur l'éventualité d'une présence de troupes occidentales en Ukraine

Le président français a refusé de fixer des limites à la réponse à Moscou lors d'une interview télévisée destinée à rallier l'opinion publique à sa stratégie.



Le président français Emmanuel Macron a réitéré son refus d'exclure l'envoi de troupes en Ukraine lors d'une interview télévisée de 30 minutes à une heure de grande écoute jeudi, au cours de laquelle il a une nouvelle fois présenté la guerre en Ukraine comme une menace existentielle.

"Si la Russie devait gagner, la vie des Français changerait", a déclaré M. Macron. "Nous n'aurions plus de sécurité en Europe.

L'interview, qui vise à faire basculer l'opinion publique française en faveur de sa stratégie d'ambiguïté stratégique, a commencé par des journalistes des chaînes françaises TF1 et France 2 qui ont demandé à M. Macron de clarifier ses déclarations de février, dans lesquelles il refusait d'exclure l'envoi de troupes terrestres occidentales en Ukraine. Ces commentaires ont provoqué un tollé à la fois dans le pays et à l'étranger, et ont incité les principaux partenaires de la France au sein de l'OTAN, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, à préciser qu'ils n'enverraient pas de troupes.



Macron a répondu en affirmant que fixer des limites sur la façon de répondre aux actions de Moscou signifiait « opter pour la défaite ». Le président français a passé une grande partie de l’interview à argumenter en faveur du maintien de l’ambiguïté, affirmant seulement que la France ne « mènerait pas l’offensive ou ne prendrait pas d’initiative ».

« J’ai raison de ne pas être précis », a déclaré Macron.

Macron a également été interrogé sur sa relation actuelle avec Poutine - à qui il n’a pas parlé depuis des mois, a-t-il dit - et a insisté sur le fait que la guerre ne devrait pas être traitée comme une question personnelle.

« Il ne s’agit pas d’un roman ou d’un feuilleton. Au moment où nous nous parlons, des hommes et des femmes meurent en Ukraine sous le président Poutine », a déclaré M. Macron.

Plus tôt cette semaine, les législateurs français des deux Chambres ont voté en faveur d’un accord de sécurité qui réaffirmait le soutien de la France à la candidature de l’Ukraine à l’OTAN et promettait un soutien financier et militaire à Kiev.

Mais l’opinion publique française ne semble pas soutenir Macron. Dans un sondage Odoxa, 68% des répondants français ont déclaré que les commentaires de Macron sur les troupes occidentales en Ukraine étaient "faux."...



