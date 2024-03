Opération Goldfish. Depuis 2016, la CIA a construit 12 bases secrètes d’espionnage en Ukraine le long de la frontière russe selon le New York Times

La guerre des espions : comment la C.I.A. aide secrètement l’Ukraine à combattre Poutine Article originel : The Spy War: How the C.I.A. Secretly Helps Ukraine Fight Putin New York Times, 25.02.24 Le poste d’écoute dans la forêt ukrainienne fait partie d’un réseau de bases d’espionnage soutenu par la C.I.A., construit au cours des huit dernières années et comprenant 12 emplacements secrets ... Lire la suite

La CIA a construit 12 bases secrètes d’espionnage en Ukraine le long de la frontière russe

Article originel : CIA builds 12 secret spy bases in Ukraine along Russian border

Par Harriet Barber

The Telegraph, 27.02.24

L’agence étatsunienne a formé et équipé les agents du renseignement de Kiev dans des bunkers souterrains, dont certains sont enterrés dans une forêt épaisse

La CIA a construit 12 « bases secrètes d’espionnage » le long de la frontière russe en Ukraine qui agissent comme le « centre névralgique » de l’armée de Kiev, a révélé une enquête.

En huit ans, l’agence étatsunienne a formé et équipé les agents du renseignement de Kiev dans des bunkers souterrains, dont certains sont enfouis dans les forêts ukrainiennes. Ils les ont également entièrement financés et partiellement équipés, selon le New York Times.

Les satellites espions russes sont suivis par les Ukrainiens dans les bunkers qui espionnent les communications entre les commandants russes et font rapport à la CIA, a indiqué le rapport...

