Prévision : Israël bombardera les habitants de Gaza sur les sites de largage de l'aide étatsunienne (MoA)

Prévision : Israël bombardera les habitants de Gaza sur les sites de largage de l'aide étatsunienne

Article originel : Prediction: Israel Will Bomb Gazans At Drop Sites For U.S. Aid

Moon of Alabama, 2.03.24



Est-ce que quelqu’un à la Maison Blanche comprend à quel point sa position envers Israël est destructrice pour la réputation mondiale et la position des États-Unis?

Les puissants États-Unis démontrent qu’ils sont un géant malheureux et impuissant, incapable de contrôler son État client d’Asie occidentale.

Biden authorizes aid drops into Gaza, as hostage deal remains in limbo ("M. Biden autorise des largages d’aide à Gaza, alors que l’accord sur les otages reste dans l’incertitude") - Washington Post, 1er mars 2024

Vendredi, le président Biden a autorisé les parachutages militaires américains d’aide humanitaire à Gaza, reflétant sa frustration croissante à l’égard des opérations militaires israéliennes, la situation désastreuse de plus de 2 millions de Palestiniens assiégés à l’intérieur de l’enclave et l’échec des États-Unis et de ses partenaires de négociation à conclure un accord entre Israël et le Hamas pour arrêter les combats.

En plus des parachutages, dont les responsables ont dit qu’ils commenceraient d’ici quelques jours, « nous allons insister pour qu’Israël facilite davantage de camions et d’itinéraires pour que de plus en plus de gens obtiennent l’aide dont ils ont besoin ». Biden a déclaré aux journalistes réunis à la Maison-Blanche pour sa rencontre avec le Premier ministre italien Giorgia Meloni.

« Aucune excuse, car la vérité est que l’aide qui s’écoule vers Gaza est loin d’être suffisante », a-t-il déclaré. « Des vies innocentes sont en jeu et des vies d’enfants en jeu. Je ne resterai pas les bras croisés, nous ne lâcherons pas prise et nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour obtenir plus d’aide. »



Et si on arrêtait enfin toute aide - armes, munitions, argent, couverture diplomatique - pour Israël ? La Maison Blanche n’envisage même pas cela.

Que fera Israël si les États-Unis abandonnent leur aide au-dessus de Gaza?

C’est évident. Israël bombardera les sites de largage dès que les Palestiniens affamés de Gaza s’approcheront d’eux.



Comme je l’ai déjà dit:

Les forces d’occupation sionistes envoient de la nourriture dans le nord de la bande de Gaza pour ensuite tuer les Palestiniens affamés qui tentent de la collecter.





Certains lecteurs ont peut-être pensé que c’était une affirmation trop forte. Ce n’était pas et ce n’est pas exactement ce qui s’est produit jour après jour:



Muhammad Shehada @muhammadshehad2 - 19:43 UTC 1 mars 2024



Avant le "massacre de la farine" d’hier, Tsahal a tiré sans discrimination pendant des semaines sur des Gazaouis affamés qui attendaient des camions de secours au même endroit, pratiquement tous les jours !



Un 🧵de certains de ces incidents :



1/ 28 février : Des soldats de Tsahal tirent sur des Gazaouis affamés et désespérés



2/ 27 février : Un enfant abattu dans l’abdomen par des soldats de Tsahal dans la rue Rasheed en attendant des camions de secours



Les Gazaouis affamés vont dans cette rue tous les jours avec l’espoir de rencontrer un camion de secours qui arrive, les FDI les aspergent de balles CHAQUE JOUR



3/ 26 février : Des soldats de Tsahal tirent sans discrimination sur des foules gazaouies affamées dans la rue Rasheed qui sont venues désespérément à la recherche de camions de secours



4/ 25 février : un père gazaoui affamé tiré dans l’abdomen par des soldats de Tsahal dans la rue Rasheed à la recherche de nourriture



Ses frères et sœurs l’ont trouvé et sauvé avant qu’il ne saigne à mort dans cette rue



Son père a donné ce témoignage le 26 février



5/ 24 février : le Croissant-Rouge récupère les corps de deux Gazaouis abattus par des soldats de Tsahal dans la rue Rasheed alors qu’ils cherchaient désespérément de la nourriture



Chaque jour, Tsahal tire sur des Gazaouis affamés au même endroit (d’où viennent les très rares camions de secours) !



6/ 23 février : Un Gazaoui affamé part avec son jeune frère à la recherche de nourriture dans la rue Rasheed et revient avec son frère dans un sac sur son dos, abattu par Tsahal



7/ 22 février : L’hôpital d’Al-Shifa reçoit plusieurs Gazaouis blessés ou tués par Tsahal dans la rue Rasheed alors qu’ils cherchaient désespérément de la nourriture



8/ 19 février : Des soldats de Tsahal tirent sans discrimination sur des Gazaouis affamés dans la rue Rasheed alors que les gens venaient désespérément à la recherche de camions de nourriture



9/ 18 février: Un Gazaoui affamé a reçu une balle dans la tête par Tsahal dans la rue Rasheed alors qu’il cherchait de la nourriture.

Son corps est entouré par les boîtes vides de paquets alimentaires de l’ONU

Encore une fois, cela se passe pratiquement tous les jours depuis des semaines dans le nord de Gaza; famine délibérée

Il y a des preuves sous forme de vidéos et de photos jointes à chacun des tweets ci-dessus.



Le fait de tuer des gens affamés pour recueillir de la farine et d’autres aliments pour leurs proches n’est pas la seule abomination. Toute l’aide est contrôlée par Israël avant d’entrer. Les articles les plus nécessaires ne sont pas autorisés du tout:

CNN a [.. ] examiné les documents compilés par les principaux participants à l’opération humanitaire qui énumèrent les éléments les plus fréquemment rejetés par les Israéliens. Il s’agit notamment de machines d’anesthésie et de médicaments anesthésiants, de bouteilles d’oxygène, de ventilateurs et de systèmes de filtration de l’eau.

D’autres articles qui se sont retrouvés dans les limbes bureaucratiques comprennent des dattes, des sacs de couchage, des médicaments pour traiter le cancer, des comprimés de purification de l’eau et des kits de maternité.



Le camp de concentration sioniste pour les Palestiniens de Gaza est devenu un camp d’extermination.

Il y a donc de bonnes raisons de croire qu’Israël bombardera les sites de largage de l’aide étatsunienne dès que les Palestiniens de Gaza s’approcheront d’eux.

Et Joe Biden fera quoi après ça ?