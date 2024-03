J148. Rapport sur la guerre en Palestine. ONU: au moins 14 cas de tirs israéliens sur des Palestiniens attendant de l'aide à Gaz/ Biden et Meloni réaffirment "le droit d'Israël à l'autodéfense"/ OCHA: "Massacre de la farine": de nombreuses victimes touchées par des balles/ Hamas: 7 otages tués lors des récents bombardements israéliens/ OMS: 10 enfants morts à Gaza de malnutrition (Vidéo)

Jour 148 de l'opération "déluge d'Al-Aqsa" : l'ONU signale au moins 14 cas de tirs israéliens sur des Palestiniens attendant de l'aide à Gaza

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 148: UN reports at least 14 cases of Israel firing on Palestinians waiting for aid in Gaza

Mondoweiss, 2.03.24





L'ONU demande une enquête après le "massacre à la farine" de jeudi, au cours duquel Israël a tué au moins 115 Palestiniens qui attendaient de l'aide et en a blessé plus de 760. Le besoin d'aide devient encore plus urgent alors que la famine s'aggrave dans le nord de la bande de Gaza.