Un dirigeant houthi menace d’attaquer des navires liés à Israël dans l’océan Indien (Standard Media)

Un dirigeant houthi menace d’attaquer des navires liés à Israël dans l’océan Indien Article originel : Houthi leader threatens to attack Israel-linked ships in Indian Ocean Standard Media, 16.03.24

Le chef des Houthis du Yémen, Abdul Malik al-Houthi, a émis une nouvelle menace jeudi soir, promettant d’empêcher les navires liés à Israël de transiter dans l’océan Indien près du Cap de Bonne-Espérance à l’extrémité sud de l’Afrique.

Dans un discours diffusé par la télévision al-Masirah du groupe, le dirigeant houthi a affirmé que ses forces avaient déjà commencé à mener des opérations maritimes dans l’océan Indien pour cibler les navires "connectés à Israël."

Il a affirmé que le groupe a frappé 73 navires et barges jusqu’à présent dans la mer Rouge, la mer d’Oman et le golfe d’Aden en utilisant des missiles et des drones, notant que 34 combattants houthis ont été tués dans les affrontements avec la coalition étatsuno-britannique.