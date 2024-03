Une étude révèle que les géants des médias du New York Times, de CNN et de Fox News poussent les États-Unis à une guerre au Yémen (MintPress News)

Une étude de MintPress sur la couverture par les principaux médias américains du blocus yéménite de la mer Rouge a révélé un parti pris écrasant dans la presse, qui présente l'événement comme un acte de terrorisme agressif et hostile de la part d'Ansar Allah (alias les Houthis), présentés comme pions du gouvernement iranien. Tout en mettant constamment en avant des arguments pro-guerre, les États-Unis ont été décrits comme un acteur neutre et de bonne foi, « entraîné » dans un autre conflit au Moyen-Orient contre sa volonté. Depuis novembre, Ansar Allah a mené un blocus des navires israéliens entrant dans la mer Rouge pour tenter de forcer Israël à cesser son attaque contre la population de Gaza. Le gouvernement américain, qui a refusé d'agir pour mettre fin à un génocide, est passé à l'action pour empêcher les dommages aux propriétés privées, dirigeant une coalition internationale visant à bombarder des cibles au Yémen. L’effet du blocus a été considérable. Alors que des centaines de navires font le détour par l’Afrique, de grandes entreprises comme Tesla et Volvo ont annoncé qu’elles suspendaient leur production européenne. Ikea a averti qu'il manquait de stocks et que le prix d'un conteneur d'expédition standard entre la Chine et l'Europe a plus que doublé. Ansar Allah a manifestement réussi à cibler un point faible du capitalisme mondial. Toutefois, les frappes aériennes occidentales sur le Yémen, selon le porte-parole d’Ansar Allah, Mohammed al-Bukhaiti, ont au moins déclaré qu’elles n’avaient eu qu’un impact « très limité » jusqu’à présent. Al-Bukhaiti a fait ces commentaires dans une récente interview avec MintPress News...

