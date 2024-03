[Vidéo]. Fraude à la pandémie. Comment arrêter l'OMS qui essaie de passer outre votre souveraineté médicale ? (Corbett Report)

Nous connaissons tous maintenant le problème : l’Organisation mondiale de la santé essaie de passer outre vos libertés en matière de santé et d’abroger votre autonomie corporelle au nom de leur programme scamdemic (fraude à la pandémie). Mais quelle est la solution ? Joignez-vous à James Corbett pour cette exploration approfondie des idées, des organisations et des actions qui sont déjà en mouvement pour faire dérailler la tyrannie de l’OMS et retrouver notre souveraineté médicale.

