Une source affirme que le DoD a dissimulé la mort de soldats des forces spéciales étatsuniennes lors d'une frappe iranienne sur une base aérienne étatsunienne en 2020 (MintPress News)

Le gouvernement américain a dissimulé la cause du décès de deux militaires américains tués lors de frappes de représailles iraniennes contre Ain Al-Asad, une base militaire américaine dans l'ouest de l'Irak, en janvier 2020, à la suite de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani par les États-Unis. , selon les affirmations faites à MintPress News par une source proche de la famille des soldats décédés. Le 3 janvier 2020, le président américain de l'époque, Donald Trump, a approuvé « l'assassinat ciblé » du général Qassem Soleimani, de la force Quds du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), déclenchant une série de frappes de représailles iraniennes contre des bases en Irak. abriter le personnel militaire américain. La cible principale de l'opération de représailles « Martyr Soleimani » du CGRI était la base militaire la plus importante abritant les troupes américaines en Irak, la base d'Ain Al-Asad. Bien que l'étendue des destructions causées par les frappes de missiles balistiques ait déjà été décrite par le CGRI en utilisant des images satellite pour confirmer les impacts causés, l'Iran n'a pas donné d'estimation officielle quant au nombre de victimes qui en ont résulté, et n'a pas non plus répondu à MintPress. ' demandes de renseignements à ce sujet. Le jour de l'assassinat de Soleimani, le président américain Donald Trump a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que « l'Iran semblait reculer » et a affirmé qu'il n'y avait eu ni blessé ni mort suite aux frappes iraniennes sur Al-Asad. On est loin des précédentes déclarations de Trump sur Twitter (maintenant X), dans lesquelles il affirmait que les États-Unis répondraient à une attaque iranienne par des frappes sur 52 sites en Iran, y compris des cibles culturelles.

Résoudre les divergences

Malgré l'affirmation de Trump selon laquelle il n'y avait eu aucune victime, des spéculations ont commencé à surgir suite à la diffusion d'images satellite et de vidéos de la scène, qui semblaient montrer une destruction massive à l'intérieur de la base. Quelques semaines plus tard, l'armée américaine a révélé que 11 militaires avaient subi des commotions cérébrales ou des traumatismes crâniens (TCC) et étaient soignés en conséquence. Le 24 janvier, ce nombre est passé à 34 , selon le Pentagone. Près d’une semaine plus tard, ce chiffre a encore changé. Cette fois, le Pentagone a évalué à 50 le nombre de traumatismes crâniens subis . Quelques jours plus tard, il a été mis à jour vers 64 . En février, les statistiques ont encore changé, le Pentagone révélant que 109 militaires avaient subi des traumatismes crâniens à la suite de l'attaque iranienne. Sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité de l'affaire et par respect pour les familles des victimes, une source qui connaissait intimement les deux soldats des opérations spéciales américaines décédés en question a déclaré à MintPress que les deux hommes avaient été tués lors de l'attaque iranienne contre Ain Al-Asad le le 8 janvier et que le ministère de la Défense (DoD) a intentionnellement dissimulé leur mort. La source affirme que le sergent d'artillerie. Diego D. Pongo, un opérateur de compétences critiques, et le capitaine Moises A. Navas, un officier des opérations spéciales, ont été tués dans l'attaque, mais le ministère de la Défense a intentionnellement dénaturé la cause de leur décès auprès du public. Pongo et Navas appartenaient apparemment au « 2nd Marine Raider Battalion » et étaient âgés de 34 ans. Selon une déclaration faite à MintPress par sa source, les membres des familles de Pongo et Navas l'ont informé qu'ils avaient été tués alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur d'une caserne qui a été frappée par des missiles iraniens sur la base aérienne d'Ain al-Asad le 8 janvier 2020. Les familles de Pongo et Les Navas ont été contraints de signer des accords de non-divulgation, pratique courante lorsque des soldats d'opérations spéciales sont impliqués, liés à la nature de leur mort, selon la source de MintPress.