« French connection » dans les forêts du bassin du Congo L’aménagement forestier, un fiasco franco-camerounais (Afrique XXI)

Série (1/3) · Longtemps, le Cameroun a fait office de pays-pilote d’une industrie du bois censée être « durable ». Mais cette politique promue par la France et les bailleurs de fonds au début des années 1990 a montré ses limites. Surexploitation, corruption : le secteur privé a profité des faiblesses de l’État pour ravager les forêts.

Chemise blanche aux manches légèrement retroussées, mains posées sur le tronc sombre d’un arbre gigantesque, regard concentré, tourné vers la cime : Emmanuel Macron se met en scène ce 2 mars 2023 à Libreville. Quelques heures plus tard, le président français parlera de « l’urgence d’agir pour protéger nos forêts, de mettre un terme à la déforestation », devant les participants du One Forest Summit, une conférence sur la protection des forêts tropicales organisée par le Gabon et la France...



