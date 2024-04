L’axe de la résistance a pénétré l’écran de sécurité sioniste (MoA)

L’axe de la résistance a pénétré l’écran de sécurité sioniste

Article originel : The Resistance Axis Penetrated The Zionist Security Screen

Moon of Alabama, 15.04.24

Le 7 octobre 2023, le Hamas a franchi la clôture autour de Gaza. Il a infiltré les installations militaires et les kibboutzes avec l’intention de prendre autant d’otages que possible. Ceux-ci devaient être emmenés à Gaza pour de futurs échanges de prisonniers.

Malgré les avertissements locaux, la direction de l’entité sioniste a été surprise par cette décision. Sa réaction excessive et la directive Hannibal ont conduit à la mort de nombreux otages.

L’événement a été un choc pour le public israélien. Il s’était senti en sécurité. Le 7 octobre et les six mois de combats à Gaza et à la frontière nord ont changé la donne.

Mais le danger n’est venu que de simples milices, du Hezbollah et du Hamas. Bien que ceux-ci soient capables, ils n’ont pas les instruments d’un État-nation à part entière.

Encore trop confiant de ses propres capacités, la direction de l’entité sioniste a commis une deuxième erreur. Il avait déjà attaqué des émissaires iraniens en Syrie et au Liban. Il a ajouté à cela une attaque contre l’ambassade iranienne en Syrie. Il ne s’attendait pas à ce que l’Iran y réponde.

Mais poussé par sa propre population, l’Iran a dû réagir. Il a dû le faire d’une manière qui était convaincante, mais ne conduirait pas à d’autres escalades. Un équilibre très difficile à atteindre.