Le conflit en Israël s’étend à 16 nations alors que l'administration Biden dit qu’il n’y a pas de guerre. L’Irak, la Jordanie, l’Arabie saoudite, les EAU et Bahrein au côté de l'alliance étatsuno-israélienne (The Intercept)

La guerre régionale au Moyen-Orient implique maintenant au moins 16 pays différents et comprend les premières frappes du territoire iranien sur Israël, mais les États-Unis continuent d’insister sur le fait qu’il n’y a pas de guerre plus large, cachant l’ampleur de l’implication militaire étatsunienne. Et pourtant, en réponse aux attaques de drones et de missiles de l’Iran samedi, les États-Unis ont piloté des avions et lancé des missiles de défense aérienne d’au moins huit pays, tandis que l’Iran et ses mandataires ont tiré des armes d’Irak, de Syrie et du Yémen.

Les médias d’information ont été complices de son image de la guerre régionale comme inexistante. « Biden cherche à empêcher l’escalade après la défense réussie d’Israël », a dénoncé ce matin le New York Times, ignorant que le conflit s’était déjà propagé. « L’Iran attaque Israël au risque d’une guerre régionale », déclare The Economist. « Certains hauts responsables des États-Unis craignent qu’Israël ne réagisse à la hâte aux attaques sans précédent de drones et de missiles de l’Iran et ne provoque un conflit régional plus large dans lequel les États-Unis pourraient être entraînés », affirme NBC, répétant ainsi la tromperie de la Maison-Blanche.

Les rapports publiés à Washington font suite aux déclarations répétées de l’administration Biden selon lesquelles rien de tout cela n’équivaut à une guerre régionale. un conflit régional plus large », a déclaré Brig. Gen. Pat Ryder a déclaré jeudi, en réponse à une question sur la frappe d’Israël sur l’ambassade iranienne. La déclaration de Ryder fait suite aux affirmations répétées des dirigeants iraniens selon lesquelles des représailles s’ensuivraient - et même un message privé des Iraniens aux États-Unis selon lequel s’ils aidaient à défendre Israël, les États-Unis seraient également une cible viable - après quoi la Maison-Blanche a réitéré son « fer de lance » soutien à Israël.

Alors que le monde s’est concentré - et le Pentagone l’a souligné - sur les allées et venues des porte-avions et des avions de chasse pour servir de « dissuasion » contre l’Iran, les États-Unis ont tranquillement construit un réseau de défenses aériennes pour mener leur guerre régionale. « À ma demande, pour soutenir la défense d’Israël, l’armée étatsunienne a déplacé des avions et des destroyers de défense antimissile balistique dans la région au cours de la dernière semaine », a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. « Grâce à ces déploiements et aux compétences extraordinaires de nos militaires, nous avons aidé Israël à abattre presque tous les drones et missiles qui arrivaient. »

Dans le cadre de ce réseau, des batteries de missiles sol-air à longue portée Patriot et Terminal High Altitude Area Defense de l’armée ont été déployées en Irak, au Koweït, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite, en Jordanie et sur la base secrète 512 en Israël. Ces ressources — plus les avions étatsunirens basés au Koweït, en Jordanie, aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite — sont réunies afin de communiquer et de coopérer entre elles pour fournir un dôme au-dessus d’Israël (et de ses propres bases régionales). Le Royaume-Uni est également intimement lié au réseau de guerre régional, tandis que d’autres pays comme Bahreïn ont acheté des missiles Patriot pour en faire partie...



Lire la suite