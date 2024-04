Selon France Info et RIA Novosti, la France a été le premier importateur européen de gaz russe en février 2024. Elle importait 17% de gaz russe avant la guerre et actuellement... 15%

C'est une info transmise ce jour par la radio France info (18h55), RIA Novosti a révélé que la France en février était le plus gros importateur de gaz russe en Europe passant devant la Hongrie. Info confirmée par France info qui ajoute qu'avant 2022 la France importait 17% de gaz russe et qu'actuellement elle importe toujours 15%. Selon l'expert interviewé par France info, elle aurait diminué l'importation de gaz russe pour une plus grande diversification achetant du GNL étatsunien et qatari mais achèterait toujours du GNL aux Russes qui est effectivement moins cher que celui des Qataris ou bien des Etats-Unis.