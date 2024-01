21 soldats israéliens tués alors qu'ils posaient des explosifs en vue d'une démolition contrôlée de deux bâtiments dans le sud de Gaza (The Intercept)

Les Brigades Qassam, l'aile militaire du Hamas, ont publié mardi un communiqué décrivant une attaque qui correspondait à l'heure et à la nature de la description faite par l'armée israélienne. Alors que la déclaration des FDI n'était pas claire quant à la cause exacte de l'explosion à l'intérieur des bâtiments, les Brigades Qassam ont déclaré que leurs agents avaient "ciblé" la structure, ce qui a conduit à "l'explosion des munitions [des FDI] et du matériel d'ingénierie", "la faisant complètement exploser".

"Vers 16 heures, des hommes armés ont tiré un RPG sur un char qui protégeait les forces et, simultanément, une explosion s'est produite dans deux bâtiments de deux étages. Les bâtiments se sont effondrés à cause de cette explosion, alors que la plupart des forces se trouvaient à l'intérieur et à proximité", a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole des Forces de défense israéliennes. "L'un des missiles a apparemment touché une mine, qui a explosé et provoqué l'effondrement des bâtiments avec les soldats qui s'y trouvaient.

C'est la première fois que l'armée israélienne admet publiquement que ses destructions systématiques de zones entières de l'est de la bande de Gaza ne visent pas entièrement à détruire les tunnels ou d'autres infrastructures du Hamas, mais à dépeupler d'autres zones de Gaza au nom de la sécurité des colonies israéliennes voisines. "Les FDI démolissent systématiquement les bâtiments palestiniens qui permettent la surveillance et les tirs en direction d'Israël, ce qui a entraîné la destruction de centaines de bâtiments à ce jour", a déclaré les FDI dans un communiqué.

Ces démolitions contrôlées sont devenues une tactique de plus en plus courante utilisée par les forces israéliennes à Gaza. L'armée israélienne a justifié ses destructions d'habitations civiles et d'autres infrastructures en affirmant qu'elles abritaient des installations ou des dirigeants du Hamas ou qu'elles permettaient d'accéder à des tunnels souterrains. Dans l'incident de lundi, cependant, Hagari a déclaré que les bâtiments ont été marqués pour la démolition parce qu'ils étaient situés dans une zone de Gaza qu'Israël a unilatéralement déclarée " zone tampon" entre Gaza et Israël. Il a ajouté que l'objectif était de protéger un kibboutz israélien situé à 800 mètres de Gaza contre d'éventuelles attaques futures.

Mais des soldats des FDI ont publié sur TikTok et d'autres sites de médias sociaux de nombreuses vidéos dans lesquelles ils appuient allègrement sur le bouton de déclenchement pour provoquer des explosions massives contrôlées dans des quartiers palestiniens, ainsi que dans des établissements d'enseignement, des institutions culturelles et des institutions gouvernementales. Dans une vidéo TikTok montrant un bulldozer militaire détruisant des maisons à Khan Younis, un soldat israélien plaisante en disant que lui et ses collègues sont en train de créer une société immobilière. "Ce domaine vaut vraiment la peine qu'on y investisse", dit-il. "Pour ceux qui ont de l'argent, c'est le moment d'investir. Faites une offre.

Israeli soldier says "time to invest" while demolishing buildings in Gaza / Un soldat israélien dit "c'est le moment d'investir" en démolissant des bâtiments à Gaza "Des soldats israéliens se sont montrés sur TikTok en train de démolir des bâtiments à Khan Younis, dans la bande de Gaza, tout en appelant à investir dans l'immobilier.

Le 17 janvier, les forces israéliennes ont fait exploser l'université Al-Isra, qu'elles auraient truffée de plus de 300 mines avant de mener une attaque qui a rasé l'ensemble du campus. "L'explosion s'est produite 70 jours après que l'armée israélienne a transformé l'école en caserne et, plus tard, en centre de détention temporaire", selon l'organisation humanitaire Euro-Med Human Rights Monitor.

L’incident de lundi dans les rangs de Tsahal survient alors qu’Israël est de plus en plus enlisé dans un bourbier dans sa bataille militaire contre le Hamas et d’autres guérilleros palestiniens. À ce jour, Israël a confirmé la mort de 219 soldats lors d’opérations terrestres à Gaza. Fait significatif, les principaux médias américains et israéliens ont commencé à soulever des questions sur les perspectives du premier ministre Benjamin Netanyahu d’atteindre de manière décisive l’un des objectifs déclarés de la guerre. « Les progrès limités d’Israël dans le démantèlement du Hamas ont soulevé des doutes au sein du haut commandement militaire sur la faisabilité à court terme d’atteindre les principaux objectifs du pays en temps de guerre », a rapporté le journal New York Times le 20 janvier. Le correspondant de la défense de Haaretz, Amos Harel, a écrit une chronique le 19 janvier, il met en garde contre les « signes clairs qu’Israël s’enlise dans le bourbier de Gaza » et affirme que le gouvernement de Netanyahou est de plus en plus « délirant ».

Cette semaine, les chiffres conservateurs publiés par le ministère de la santé de Gaza ont indiqué que le nombre de morts dans l'enclave avait dépassé les 25 000 Palestiniens et que 63 000 autres personnes avaient été blessées. Ces chiffres ne tiennent compte que des cas où les décès ont été officiellement enregistrés par le système hospitalier et mortuaire de Gaza. Ils ne tiennent pas compte des milliers de Palestiniens portés disparus et piégés sous les décombres causés par les bombardements et les combats israéliens. Les médias israéliens se concentrent sur la perte des vies des soldats de leur pays dans l'incident de lundi, montrant des photos des morts et décrivant les efforts déployés pour retrouver d'éventuels survivants. "Les forces de secours ont décrit la scène comme rappelant les conséquences d'un tremblement de terre", a rapporté Times of Israel. "Pendant plusieurs heures, un grand nombre de soldats des unités de recherche et de sauvetage de l'IDF, ainsi que des membres des services d'incendie et de secours d'Israël, se sont efforcés d'extraire les victimes des bâtiments effondrés.

Alors qu'Israël peine à atteindre ses objectifs déclarés, à savoir l'élimination du Hamas et la libération des otages israéliens, les FDI continuent de faire preuve d'une habileté meurtrière dans l'assassinat d'un grand nombre de civils palestiniens. Dans le cadre de leurs opérations terrestres à Khan Younis, les FDI ont attaqué de nombreux abris, y compris ceux gérés par l'ONU , où le gouvernement israélien avait demandé aux Palestiniens de se réfugier pour rester en sécurité. Elles ont également assiégé davantage d'hôpitaux et d'installations médicales . Une fosse commune a été creusée sur le terrain de l'hôpital Nasser pour enterrer les Palestiniens tués lors des attaques israéliennes intenses sur Khan Younis.

Les quelque 7 000 Palestiniens coincés sous les décombres de leurs anciennes maisons et autres structures ne bénéficient pas d'une telle couverture médiatique. Il s'agit simplement de statistiques sans nom, souvent omises dans les descriptions du carnage à Gaza, une destruction massive rendue possible principalement par les bombes fournies et fabriquées par les États-Unis. La grande majorité de ces victimes ne bénéficient d'aucune opération officielle de recherche et de sauvetage ni d'aucun service de pompiers pour répondre à leurs appels à l'aide désespérés et étouffés. Souvent, leur seul espoir est que leurs voisins parviennent à se frayer un chemin à travers les lourds débris de béton à l'aide des outils qu'ils peuvent trouver. Ou bien ils se retrouvent piégés, passant leurs derniers instants à se gratter désespérément les mains à vif et ensanglantées pour tenter de s'en sortir.



Correction : 23 janvier 2024, 13:45 p.m. ET

L'université Al-Isra de Gaza a explosé le 17 janvier, et non le 18 janvier, comme indiqué précédemment. L'article a également été mis à jour pour inclure plus de détails dans la déclaration du Hamas sur l'incident.