[Vidéo] J109. Rapport sur la guerre en Palestine. Les forces israéliennes prennent d'assaut l'hôpital Al-Khair et bombardent les Palestiniens réfugiés dans des tentes à Khan Younis (Mondoweiss)

Jour 109 de l'opération "déluge d'Al-Aqsa" : les forces israéliennes prennent d'assaut l'hôpital Al-Khair et bombardent les Palestiniens réfugiés dans des tentes à Khan Younis.

Artile originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 109: Israeli forces storm Al-Khair Hospital, bomb Palestinians sheltering in tents in Khan Younis

Mondoweiss, 23.01.24