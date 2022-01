Floride : Les taux d'infection Covid les plus élevés sont enregistrés dans les comtés où les taux de vaccination sont les plus élevés (Uncoverdc)

Floride : Les taux d'infection les plus élevés sont enregistrés dans les comtés où les taux de vaccination sont les plus élevés. Article originel : Florida: Highest Rates of Infection Occurring in Counties with Highest Vaccination Rates Par Bill Rice* Uncoverdc, 17.01.22

Le taux d'infection COVID pour les résidents du comté de Dade, en Floride, du 31 décembre au 6 janvier, était de 3 796 nouveaux "cas pour 100 000 habitants" - un taux bien plus élevé que dans tout autre comté de Floride, selon le Département de la santé publique de Floride. Il s'agit d'une statistique révélatrice car 94 % des résidents du comté de Dade âgés de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin - un taux de vaccination parmi les plus élevés du pays et de loin le plus élevé de Floride.



Si les vaccins sont effectivement "efficaces" pour prévenir l'infection, on pourrait s'attendre à ce que les résidents de ce comté aient l'un des taux d'infection les PLUS FAIBLES du pays. Au lieu de cela, le taux d'infection dans le comté de Dade était plus de deux fois supérieur à la moyenne de l'État, soit 1 807,1 cas pour 100 000 habitants. D'après les données mises à jour cette semaine (voir pages 5-7), le comté de Dade reste largement en tête de l'État avec 3 217 cas pour 100 000 habitants, contre une nouvelle moyenne de 1 958/100 000.

En effet, une analyse des données des deux dernières semaines montre que les habitants des comtés les moins vaccinés de Floride présentent généralement les taux d'infection par le COVID les plus bas. Parmi les comtés de Floride qui ont déclaré les taux d'infection les plus faibles il y a deux semaines, le taux de vaccination moyen était de 48,6 %, alors que la moyenne de l'État pour l'ensemble des comtés de Floride est de 72 %.

En général, les comtés de Floride ayant les taux de vaccination les plus bas avaient les taux d'infection les plus bas. L'inverse était également vrai. Les comtés ayant les taux de vaccination les plus élevés ont récemment connu les taux d'infection les plus élevés.

Alors que les partisans des vaccins obligatoires insistent sur le fait que les vaccins sont "efficaces" pour prévenir les "cas graves et les décès", des mois après que les "cas graves" soient devenus omniprésents, le site Web des CDC reste truffé de références indiquant que les vaccins sont efficaces pour prévenir les "cas" et les "infections". Par exemple, le langage des sites des CDC nous dit...

"... les vaccins COVID-19 sont efficaces pour prévenir la plupart des infections."

" ... Le risque d'infection reste beaucoup plus élevé pour les personnes non vaccinées que pour les personnes vaccinées. "

" ... Une couverture vaccinale élevée dans une population réduit la propagation du virus et contribue à prévenir l'émergence de nouveaux variants. "

L'analyse suivante présente les taux d'infection récente COVID dans un État U.S., comté par comté, en incluant les taux de vaccination. Les lecteurs peuvent se faire leur propre opinion sur les raisons pour lesquelles les comtés les plus fortement vaccinés présentent les taux les plus élevés d'épidémies ou pourquoi les comtés présentant les taux de vaccination les plus faibles ne sont PAS en tête des "nouveaux cas" de l'État.



Taux d'infection les plus élevés en Floride, par comté, du 6 au 13 janv.

Les données suivantes indiquent les comtés de Floride qui ont enregistré un taux d'infection de 2 000 cas ou plus pour 100 000 habitants au cours de la semaine écoulée. Remarque : dans tout l'État, 72 % des Floridiens âgés de cinq ans et plus ont été vaccinés. Le "taux d'infection" pour l'ensemble de l'État au cours de la semaine écoulée était de 1958 cas/100 000 habitants.



Comté (pourcentage de personnes vaccinées de 5 ans et plus) : Cas pour 100 000 habitants

Dade (94%) : 3 217/100k

Broward (82 %) : 2 453/100 000 habitants

Alachua (69%) : 2 392/100k

Madison (51 pour cent) : 2 239/100k

Osceola (80 pour cent) : 2222/100k

Monroe (82 pour cent) : 2 154/100k

Orange : (75 pour cent) : 2 114/100k

Polk (65 pour cent) : 2064/100k

Hendry (58 pour cent) : 2060/100k

Jefferson (56 pour cent) : 2029/100k

Taux d'infection les plus élevés par comté du 31 décembre au 6 janvier.

La corrélation NÉGATIVE entre les taux de vaccination et les "cas pour 100 000" était encore plus frappante la semaine précédente (rapport du 31 décembre au 6 janvier*). Note : La moyenne des "cas pour 100 000" pour la semaine du 31 décembre au 6 janvier était de 1807/100 000.



Comté (Pourcentage de personnes vaccinées de 5 ans et plus) : Cas pour 100 000