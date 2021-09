Les garçons adolescents ont six fois plus de risques de souffrir de problèmes cardiaques après avoir été vaccinés que d'être hospitalisés à cause de la Covid-19, selon une importante étude (The Telegraph)

Les adolescents sont plus exposés aux risques liés aux vaccins qu'à la Covid

Article originel : Teen age boys are more at risk from vaccines than from Covid

Par Camilla Turner

The Telegraph, 9.09.21



Les jeunes hommes sont six fois plus susceptibles de souffrir de problèmes cardiaques après avoir été vaccinés que d'être hospitalisés à cause du coronavirus, selon une étude.



Les adolescents ont six fois plus de risques de souffrir de problèmes cardiaques après avoir été vaccinés que d'être hospitalisés à cause de la Covid-19, selon une importante étude.

Selon une nouvelle étude étatsunienne, ce sont les garçons âgés de 12 à 15 ans qui courent le plus grand risque de souffrir d'un "événement indésirable cardiaque" après avoir reçu deux doses de vaccin.

Ces conclusions interviennent alors que le professeur Chris Whitty, médecin en chef de l'Angleterre, s'apprête à conseiller les ministres sur la question de savoir si la vaccination des enfants présente un avantage plus large pour la société.

La semaine dernière, le Comité conjoint sur la vaccination et l'immunisation (JCVI) a rendu son verdict tant attendu, déclarant que la "marge de bénéfice" de la vaccination des enfants de 12 à 15 ans était "considérée comme trop faible" et citant le faible risque du virus pour les enfants en bonne santé.



Cependant, Sajid Javid, le ministre de la Santé, a déclaré qu'il souhaitait que le professeur Whitty et les médecins en chef d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord "considèrent la vaccination des enfants de 12 à 15 ans dans une perspective plus large".

Il a ajouté qu'il "examinerait ensuite l'avis des médecins en chef, en s'appuyant sur l'avis du JCVI, avant de prendre une décision sous peu".



Un rapport suscite de nouvelles inquiétudes concernant les vaccins pour les enfants

La recherche publiée jeudi suscitera de nouvelles inquiétudes quant à la question de savoir si le risque du vaccin l'emporte sur ses avantages pour des enfants par ailleurs en bonne santé.

Une équipe dirigée par le Dr Tracy Hoeg de l'Université de Californie a étudié le taux de myocardite cardiaque - inflammation du cœur - et de douleurs thoraciques chez les enfants âgés de 12 à 17 ans après leur deuxième dose de vaccin.

Ils ont ensuite comparé ces résultats avec la probabilité que les enfants aient besoin d'un traitement hospitalier en raison de la Covid-19, à des moments où les taux d'hospitalisation étaient faibles, modérés et élevés.

Les chercheurs ont constaté que le risque de complications cardiaques pour les garçons âgés de 12 à 15 ans après le vaccin était de 162,2 par million, soit le plus élevé de tous les groupes étudiés.

Les études montrent qu'il est peu probable que les garçons souffrent de problèmes cardiaques à cause du vaccin ou soient hospitalisés à cause du Covid.

Le deuxième taux le plus élevé était celui des garçons âgés de 16 à 17 ans (94,0 par million), suivi des filles âgées de 16 à 17 ans (13,4 par million) et des filles âgées de 12 à 15 ans (13,0 par million).

Par ailleurs, le risque qu'un garçon en bonne santé doive être hospitalisé pour cause de Covid-19 dans les 120 prochains jours est de 26,7 par million. Cela signifie que le risque qu'ils courent de souffrir de complications cardiaques est 6,1 fois plus élevé que celui d'une hospitalisation.

Ce chiffre est basé sur les taux actuels d'hospitalisations dues à la Covid-19, qui sont jugés "modérés". Pendant une période de faible risque d'hospitalisation, comme en juin 2021, la probabilité de complications cardiaques passe à 22,8 fois plus élevée, et pendant une période de risque élevé, comme en janvier 2021, la probabilité de complications cardiaques est encore 4,3 fois plus élevée...



Lire la suite