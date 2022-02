Pourquoi les décès au Danemark, pays hautement vacciné, atteignent-ils un niveau record ? (Daily Sceptic)

Pourquoi les décès au Danemark, pays hautement vacciné, atteignent-ils un niveau record ?

Article originel : Why Are Deaths in Highly-Vaccinated Denmark Approaching a Record High?

Par Will Jones

Daily Sceptic, 17.02.22

Le Danemark est devenu un héros sceptique remarquable ces derniers temps, ayant levé toutes les restrictions au début du mois et reclassé la Covid comme n'étant plus "une infection critique pour la société". Le gouvernement a même publié une vérification des faits pour contrer la désinformation sur son approche - le bon type de vérification des faits, contre la désinformation réelle. Le changement danois de stratégie est d'autant plus remarquable qu'il est intervenu à un moment où les infections et les décès signalés dans le pays étaient à un niveau record ou proche de celui-ci. Depuis, les infections ont atteint un plateau, ce qui prouve que c'était la bonne décision. Toutefois, étant donné que le nombre presque record de décès a été enregistré deux ans plus tard et malgré des niveaux élevés de vaccination, il est utile de creuser les données pour voir si elles peuvent nous apprendre quelque chose de plus.

Royaume-Uni et Danemark (OWID)

La première chose qui frappe, c'est le nombre élevé d'admissions à l'hôpital, même si, comme le déclare le gouvernement, il s'agit souvent d'admissions accidentelles ou de cas bénins. En outre, alors que les admissions à l'hôpital sont beaucoup plus élevées au Danemark qu'au Royaume-Uni, le nombre de patients hospitalisés est à peu près le même (voir ci-dessous, et les admissions (ci-dessus) semblent atteindre un pic), ce qui reflète probablement des cas légers avec des séjours de courte durée.

La deuxième chose à noter est que le nombre de patients en soins intensifs est en baisse depuis l'apparition d'Omicron - comme on pourrait s'y attendre pour un variant plus doux - et suit la même trajectoire qu'au Royaume-Uni (voir le graphique du haut). Cependant, ce qui est étrange, c'est que les décès augmentent fortement et se dirigent même vers un nouveau record. Cette situation est très différente de celle du Royaume-Uni, où les décès sont en baisse, et elle nous incite à nous demander pourquoi. Cette situation est d'autant plus étrange que le nombre de patients en soins intensifs est en baisse, ce qui signifie que le rapport entre les décès et les patients en soins intensifs est plus élevé que jamais. Le gouvernement s'est senti obligé de préciser que les critères d'admission aux soins intensifs n'ont pas changé. Cela signifie que soit davantage de patients des soins intensifs Covid meurent, soit davantage de patients Covid meurent en dehors des soins intensifs. On ne sait pas combien de ces décès sont avec la Covid plutôt qu'à cause de la Covid, ce qui peut être un facteur. Le gouvernement souligne que la mortalité globale était revenue à des niveaux normaux à la fin du mois de janvier (voir ci-dessous), ce qui suggère que de nombreux décès dus à la Covid sont accidentels ou font partie de la mortalité normale - mais il faut savoir que les données relatives à la surmortalité ne sont pas encore disponibles pour la période couvrant la forte augmentation récente des décès dus à la Covid. Le rapport entre le nombre de décès et le nombre de patients en soins intensifs au Royaume-Uni est également très élevé à l'heure actuelle, car le nombre de patients en soins intensifs a diminué alors que le nombre de décès est resté plus élevé, bien que, contrairement au Danemark, les décès soient maintenant en baisse.

La recrudescence des décès dus à la Covid au Danemark se produit également malgré des taux de vaccination élevés. Israël a présenté un schéma similaire, avec un nombre record de décès cet hiver, bien que dans le cas d'Israël, le nombre en unités de soins intensifs ait également été élevé. La surmortalité en Israël était également inférieure à la moyenne à la mi-janvier, mais là encore, nous ne disposons pas encore de données concernant la vague d'Omicron.

Le variant dominant d'Omicron au Danemark est BA.2. Est-ce une partie de la raison pour laquelle le nombre de décès est actuellement plus élevé ? Une étude récente sur des hamsters a montré que le BA.2 provoquait une maladie plus grave que le BA.1 et qu'il revenait à fixer les poumons, ce qui semble inquiétant. Cependant, les humains ne sont pas des hamsters, et on s'attendrait à ce qu'un changement clinique important comme celui-ci se reflète dans les chiffres des unités de soins intensifs, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. La situation en Suède est similaire à celle du Danemark, avec un faible nombre d'unités de soins intensifs mais un nombre plus élevé d'hôpitaux. Comme au Danemark, les décès ont augmenté récemment et ont atteint un niveau similaire (dans le cas de la Suède, aucun record n'est approché, mais c'est parce que les vagues précédentes étaient plus sévères). Cela signifie que la Suède présente elle aussi un ratio décès/UIC étonnamment élevé, à peu près le plus élevé qu'elle ait jamais connu. C'est d'autant plus étrange qu'au printemps 2021 (sa vague Alpha), elle comptait beaucoup de patients en soins intensifs Covid mais très peu de décès, alors qu'aujourd'hui, elle compte peu de patients en soins intensifs mais un nombre disproportionné de décès élevés. En Suède, comme au Danemark, la surmortalité était faible à la mi-janvier, mais, là encore, les données relatives à la récente vague Omicron ne sont pas encore disponibles.

Suède (OWID)

Globalement, le bilan de la vague Omicron dans ces quatre pays fortement vaccinés est mitigé et laisse perplexe. Il n'y a pas de cohérence dans le rapport entre les infections signalées et les patients hospitalisés, entre les patients hospitalisés et les patients des soins intensifs, ou entre les patients des soins intensifs et les décès. (Nous ne connaissons pas encore les rapports entre les décès dus à la Covid et les décès en excès lors de la récente poussée d'Omicron, sauf au Royaume-Uni, où le nombre total de décès est inférieur à la moyenne depuis Noël). Le fait que le ratio décès/USI soit en hausse au Danemark, en Suède et au Royaume-Uni est particulièrement étrange et doit être expliqué. Il peut s'agir d'une sorte d'artefact, par exemple parce que les décès avec mais sans Covid sont plus élevés, mais cela mérite d'être examiné. En Israël, ce ratio n'est pas en hausse, mais c'est parce que les admissions en soins intensifs ont également augmenté en même temps que les décès. En Israël et au Danemark, les nouveaux records de décès dus à la Covid ont été atteints ou approchés - bien que le niveau de décès dus à la Covid dans ces pays ne soit pas beaucoup plus élevé qu'au Royaume-Uni ou en Suède, c'est juste qu'Israël et le Danemark ont connu des vagues précédentes plus douces. Cela signifie qu'au moins une partie de l'explication peut être que la Suède et le Royaume-Uni ont une plus grande immunité acquise, qui est plus robuste que l'immunité vaccinale. Quelle que soit l'explication, le fait que des décès records ou quasi records soient survenus au Danemark et en Israël malgré la vaccination et la douceur d'Omicron est frappant et devrait inciter à poursuivre les recherches.