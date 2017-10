Le projet kurde : Bernard-Henri Lévy fantasme sur un second Israël (American Herald Tribune)

Le projet kurde : Bernard-Henri Lévy fantasme sur un second Israël Article originel : The Kurdish Project: Bernard-Henri Levy’s Fantasizing About A Second Israel Par David Macilwain American Herald Tribune Traduction SLT

De temps en temps, quelque chose arrive qui fait que les idées s'éclaircissent, là où auparavant l'image était confuse et contradictoire. Une petite information, mais essentielle, ou un témoignage d'une source particulière dont les titres de compétences sont connus et fiables, devient un indice éclairant.

En réfléchissant à cette question, non seulement avec le Kurdistan, mais aussi avec d'autres mouvements séparatistes semblables en ébullition, comme en Catalogne et dans le Donbass, la voix d'un homme m'a éclairé. Même si les vues de Bernard-Henri Levy sur la plupart des autres questions ne seraient probablement pas partagées par de nombreux Occidentaux qui sont aux côtés des foules manifestants sous les drapeaux à Erbil ou à Barcelone, son soutien à un État kurde libre les place sur le même plan.

Mais cette divergence d'opinion sur "le projet kurde" n'est pas seulement le fruit du hasard, mais aussi des questions fondamentales sur la "démocratie" et le racisme. Il n'est pas vrai, comme ses partisans pourraient l'avancer, que l'opposition générale des gouvernements aux mouvements indépendantistes ne repose que sur des intérêts particuliers et des menaces à leur pouvoir.

Ainsi, lorsque le gouvernement irakien a refusé d'accepter le désir exprimé par les Kurdes d'être indépendants de Bagdad, il y a eu un grand nombre d'incrédulités et de protestations, ainsi qu'une solidarité compatissante de la part des partisans de la "démocratie et des droits de l'homme" à travers le monde occidental. Les dirigeants occidentaux, toutefois, à de notables exceptions près, n'étaient pas si désireux de défendre les droits supposés d'un groupe ethnique pour lesquels ils avaient des sentiments mitigés; un tel soutien est assorti de conditions.

Lorsque les Kurdes du nord de l'Irak ont été emportés par l'attrait de "l'indépendance et l'autodétermination dans un Kurdistan libre" que leur a offert Masoud Barzani, peu de ceux qui ont voté se sont demandé si un tel État pouvait réellement exister, ou si Barzani avait le pouvoir ou le droit de leur offrir. On a supposé sans le dire qu'un tel État était leur droit, un droit démocratique, comme le droit de vote ou le droit à un traitement équitable en vertu de la loi.

En écrivant dans le magazine Tablet, Levy révèle non seulement la base et l'ampleur de son soutien à "un deuxième Israël" aux frontières de l'Iran, mais aussi l'étendue de son influence malveillante sur les dirigeants occidentaux, qu'il a exercée lors de rencontres personnelles ainsi que dans ses propres films de propagande politique. C'est ainsi qu'il définit la situation pour les Kurdes :

C'est à ce moment que leur dirigeant de longue date, le président Masoud Barzani, concluant que l'épreuve a assez duré et croyant que les Peshmerga ont fait plus que leur part pour assurer la victoire sur la barbarie, décide qu'il est temps pour les Kurdes de s'arrêter et de reprendre leur souffle; et voyant la lumière au bout du long tunnel, il prend l'initiative de demander un référendum d'autodétermination.

Deux ans plus tard, lorsque le moment est venu de terminer le califat, ce sont ces mêmes bataillons qui ont enfoncé les lignes de front de l'Etat islamique - c'est aussi mon équipe et moi-même qui avons filmé ; ce sont ces mêmes combattants Peshmerga qui ont escorté vers leurs villages les premiers chrétiens à retourner dans la plaine de Ninive; et ce sont ces mêmes courageux combattants qui ont forcé les portes de Mossoul pour l'armée irakienne.

Voici un peuple petit mais grand qui, au cœur même de la complexité du Moyen-Orient, incarne un effort exceptionnel d'islam éclairé, ouvert aux valeurs universelles, accueillant les minorités et enclin à la laïcité et à la démocratie.

La résolution remarquable de la crise provoquée par le référendum provocateur de Barzani, qui a vu le retrait des forces Peshmerga de Kirkouk occupé par les Kurdes site à une confrontation, aurait dû être accueillie favorablement par tous - que ce soit en Irak et en Syrie, ou dans les capitales occidentales. L'accord de paix négocié à la hâte entre les Kurdes talibans et Bagdad, qui reflétait la volonté de la majorité des Irakiens vivant dans la région, est aujourd'hui un exemple que les vrais partisans de la démocratie en Occident devraient prendre en considération.

Mais le soutien de BHL au "Kurdistan libre et démocratique", aussi contradictoire et malhonnête que "l'État juif et démocratique d'Israël", trahit également la poursuite continue par Israël de son programme et de sa présence en Irak, qui sont pour la plupart occultes.

Oû donc devraient se situe les "partisans de la liberté et de la démocratie" sur cette question, dont la cause selon Levy est si séduisante ? Les lettres de créance de BHL sont à peine contestées, mais pas en tant qu'observateur impartial des affaires arabes ou islamiques, ni en tant que représentant des valeurs de la "Liberté, Egalité et Fraternité"... Comme tant de sionistes avoués de la diaspora juive, le soutien de Bernard-Henri Levy au "Projet Israël", fondamentalement raciste et exceptionnaliste, le met en désaccord avec un tel projet social et égalitaire.

Et maintenant nous avons un nouveau modèle, le modèle de Kirkouk, qui hélas, élève l'esprit de capitulation à un raffinement nouveau et inégalé : en condamnant immédiatement le principe même du référendum, l'Occident adopta, dès le début, le point de vue des agresseurs. L'insistance incessante sur l'unité et la souveraineté de l'Irak - un État dont tout le monde sait qu'il a toujours été fictif et qui est aujourd'hui, je le répète, une marionnette de l'Iran - a transformé la Blitzkrieg irakien-iranienne en une action policière visant à maintenir l'ordre et tombant bien dans les prérogatives d'un État."

A l'occasion du centenaire de l'accord politiquement mal aligné de Sykes-Picot, ses grandes lignes dans le désert continuent de s'appliquer, et sont toujours valables face aux machinations des puissances étrangères qui ont envahi l'Irak et la Syrie sous de faux prétextes et à la poursuite d'objectifs illégitimes. Le tracé des frontières de l'Irak, de la Turquie, de la Syrie et de la Jordanie à travers un territoire faiblement peuplé avait un grand mérite - il ne perturbait pas l'ancien tissu ethnique et religieux qui sous-tendaient des siècles de coexistence pacifique. Les gouvernements nationalistes de Syrie et d'Irak ont alors cherché à maintenir et développer ces sociétés, après avoir rejeté leurs seigneurs européens.

Alors que les gouvernements baasistes de Syrie et d'Irak ne pouvaient guère être qualifiés de " démocraties ", leur base socialiste les rendait plus justes et plus stables que de nombreux États occidentaux dotés de gouvernements démocratiquement élus. La comparaison la plus aiguë doit être faite avec ce que l'on appelle la "seule démocratie au Moyen-Orient" - Israël - où la population indigène palestinienne est exilée ou effectivement exclue de tout contrôle sur la puissance étrangère occupant ses terres. C'est une "démocratie" seulement pour les Juifs.

Bernard-Henri Levy ferait bien de s'inspirer de ce qui se passe en Israël et de défendre la cause de cet autre "peuple superflu" qui aspire à un véritable reconnaissance. Comme pour son Kurdistan, cet État de Palestine comprendrait une part équitable des ressources naturelles du pays, y compris les réserves d'eau et de gaz en mer, ainsi que la liberté de choisir ses amis et de se défendre contre ses ennemis.

Et nous ferions bien d'examiner de plus près qui sont exactement ces Peshmerga kurdes qu'idolâtre BHL. Wikipédia en donne une idée :