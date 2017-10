[Vidéo] Les Kurdes syriens soutenus par les États-Unis transfèrent un champ gazier important aux Russes après des pourparlers secrets (Zero Hedge)

...les forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les Etats-Unis ont remis jeudi l'un des plus grands champs gaziers de Syrie aux forces russes, probablement à la suite de pourparlers directs sans précédent entre des hauts responsables russes et des dirigeants kurdes à Qamishli...

Les Kurdes syriens soutenus par les États-Unis transfèrent un champ gazier important aux Russes après des pourparlers secrets

Article originel : US-Backed Syrian Kurds Transfer Key Gas Field To Russians After Secret Talks

Par Tyler Durden

Zero Hedge



Traduction SLT

Dans un geste qui a surpris de nombreux observateurs de la guerre en cours dans la province de Deir Ezzor, les forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les Etats-Unis ont remis jeudi l'un des plus grands champs gaziers de Syrie aux forces russes, probablement à la suite de pourparlers directs sans précédent entre des hauts responsables russes et des dirigeants kurdes à Qamishli, dans le nord-est de la Syrie. L'usine à gaz de Conoco (également appelée localement Al-Tabiya, qui est le principal champ d'alimentation de l'usine) se trouve sur le côté est de l'Euphrate, à l'extérieur de la ville de Deir Ezzor, récemment libérée de l'Etat islamique (EI) alors que l'armée syrienne et les forces russes s'approchaient de l'ouest de l'Euphrate. Le champ de Conoco était détenu par l'EI depuis 2014, et a été pris par les FDS le 23 septembre, alors que la force majoritairement kurde avançait de l'est. L'État islamique (EI), qui à présent s'effondre rapidement, avait obtenu une grande partie de son financement grâce à la consolidation de nombreux sites pétroliers et gaziers dans la province riche en ressources de Deir Ezzor.

Ci-dessus : vue aérienne de l'usine Conoco/Tabiya.

Ci-dessous : des séquences vidéo récentes prises après que les FDS soutenues par les États-Unis aient capturé l'installation de l'EI le mois dernier. ConocoPhillips l'a fondé, mais n'est pas encore associé avec (depuis 2005).

Le champ gazier, qui avait la plus grande capacité de production de gaz naturel en Syrie avant le conflit, est capable de produire 13 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. Il porte le nom de l'entreprise étatsunienne qui a découvert les premières réserves de gaz naturel et construit une usine de traitement à cet endroit, mais ConocoPhillips a cédé l'installation à la Syrian Gas Company, qui est gérée par l'État, en 2005, et n'a plus de lien avec elle. Le journal Al-Masdar News, basé à Beyrouth, a publié l'histoire en se basant sur des sources militaires syriennes :

L'information, diffusée par des rapports militaires syriens, affirme qu'un accord a été négocié entre la Russie et les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis, aux termes duquel le gouvernement syrien sera autorisé à prendre le contrôle du champ gazier. Si c'est vrai, la portée des accords conclus entre Moscou et Washington concernant le transfert des actifs énergétiques détenus par les milices dirigées par des Kurdes à la propriété légitime du gouvernement de Damas peut encore englober des dimensions plus larges (c'est-à-dire des transferts futurs) - bien qu'il n'y ait absolument aucune preuve qui suggère que c'est en fait le cas. Néanmoins, le transfert inattendu du champ de gaz de Conoco par les FDS au gouvernement syrien soulève aujourd'hui la question de savoir si la concurrence entre l'armée arabe syrienne et les milices dirigées par les Kurdes pour s'emparer du champ pétrolifère d'Al-Omar, beaucoup plus vaste, aux mains de l'EI plus au sud, se poursuit.

Mercredi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a été repéré dans la zone autonome kurde autoproclamée de Rojava pour rencontrer des dirigeants kurdes et syriens dans la ville de Qamishli, au nord du pays (sur la base des propres sources de Zero Hedge, également confirmées par d'autres analystes). Il est fort probable que le transfert du champ gazier Conoco jeudi ait été le résultat de cette rencontre dans un face-à-face historique, mais non officielle. Le député russe Mikhaïl Bogdanov est l'envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient - donc tout ce qui a été discuté était sans doute très important. Ceci fait suite à la réunion militaire "secrète" et sans précédent entre l'armée étatsunienne et russe sur la Syrie, qui s'est tenue le mois dernier quelque part au Moyen-Orient.

Pendant ce temps, l'évolution rapide de la situation dans la région continue d'indiquer que la Syrie et la Russie continueront de remporter une victoire militaire et stratégique totale. Comme nous l'avons expliqué précédemment, après que la ville de Kirkouk en Irak ait été entièrement sous contrôle national irakien cette semaine, les Etats-Unis sont maintenant contraints de reconsidérer leur présence dans le nord-est de la Syrie, car les aspirations kurdes en Irak étaient fermées, et les Etats-Unis ont été contraints de se ranger du côté de Bagdad comme vainqueur, avec d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, qui a rapidement envoyé des félicitations au gouvernement de Bagdad. Il semble que la souveraineté nationale l'emportera sur ce qui semblait être une volonté antérieure de fragmentation ethnique et sectaire en Irak et en Syrie. Cette semaine, la coalition étatsunienne a annoncé que 98% de la ville de Raqqa a été libérée de l'EI alors que les FDS continuent de célébrer la victoire en levant ses drapeaux sur la ville. Mais aujourd'hui, la question demeure: si l'EI est maintenant largement défait et clairement en fuite, quels seront les objectifs militaires des Etats-Unis en Syrie si son opération " Opération inhérente de résolution " était soit disant destiné à vaincre l'EI ?

Comme nous l'avons suggéré précédemment, les intérêts kurdes ne sont pas à Washington, mais à Damas, prêts à établir un dialogue constructif avec eux s'ils cessent d'être séduits par l'intérêt temporaire des Etats-Unis pour le Levant. Ainsi, le transfert sur le terrain du Conoco pourrait signifier que les Kurdes syriens se rendent à l'évidence (après avoir observé les événements en Irak) et savent que les Etats-Unis finiront par les abandonner ( voyant donc la nécessité de commencer à traiter directement avec la Syrie et la Russie), ou peut-être que les Etats-Unis ont maintenant été forcés de sauver la face et de donner suite à leurs objectifs anti-EI officiellement déclarés. Fin septembre, le porte-parole de la coalition étatsunienne, le colonel Ryan Dillon, a déclaré à Reuters :"Du point de vue de la coalition, ce n'est pas une course, nous ne sommes pas dans un rôle d'accapareur de terres" et a ajouté:"Notre objectif, comme je l'ai dit une douzaine de fois, est de combattre l'EI. Nous ne combattons pas le régime (syrien). Nous ne nous battons pas avec les Russes. Nous sommes là pour combattre l'EI et c'est ce que nous allons faire." Il semble que les États-Unis pourraient être forcés de tenir ces promesses (initialement vides) tout en se préparant une sortie "honorable" (les États-Unis diront qu'ils ont "vaincu l'EI"). Cependant, il reste vrai que les supplétifs étatsuniens des FDS continuent à détenir de vastes ressources énergétiques syriennes, et les forces spéciales US maintiennent encore illégalement une douzaine de bases d'opérations avancées dans le nord du pays. Y a-t-il une présence des Etats-Unis et de l'Arabie saoudite dans la province de Raqqa ? Brett McGurk était à Ayn Issa, à Raqqa lundi avec le ministre saoudien Thamer al-Sabhan (ancien ambassadeur en Irak, connu pour être extrêmement sectaire et anti-Chiites.) :

